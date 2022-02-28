Büklüm Büklüm Şarkı Sözleri
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Ferdi Özbeğen
Büklüm Büklüm
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Ne söylesen ne beklesen
Yaratandan ya da kaderinden
Ele geçmez istediğin
Uğruna savaş vermediysen
***
Sevilmeden de sevmeyi
Neyi özlediğini bilmeyi
Acı da olsa yine gerçeği
Görüp de söylemeyi bilmediysen
***
Sanki seni boğar gibi
Sanki yeniden doğar gibi
Sanki zaman zaman ölür gibi
Acısını, çilesini çekmediysen
***
Hani büklüm büklüm boynunda
Hani paramparça ruhunda
Hani soran gözlerle kapında
Bekleyen dargın anıların gibi