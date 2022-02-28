Ferdi Özbeğen

Ne söylesen ne beklesen Yaratandan ya da kaderinden Ele geçmez istediğin Uğruna savaş vermediysen *** Sevilmeden de sevmeyi Neyi özlediğini bilmeyi Acı da olsa yine gerçeği Görüp de söylemeyi bilmediysen *** Sanki seni boğar gibi Sanki yeniden doğar gibi Sanki zaman zaman ölür gibi Acısını, çilesini çekmediysen *** Hani büklüm büklüm boynunda Hani paramparça ruhunda Hani soran gözlerle kapında Bekleyen dargın anıların gibi