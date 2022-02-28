Davacı Değilim Şarkı Sözleri
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Ferdi Özbeğen
Davacı Değilim
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Koptu kopacak fırtınalar
Ayrılıyoruz korkarım
Elim kolum bağlanmış
Beni kurtar Allah'ım
***
Dağlar taşlar bile gelirdi dile
Şikayet etmedim bir tek kelime
Sevgilim affettim git güle güle
Davacı değilim mahşerde bile
***
O günleri düşündüm
Kanım dondu üşüdüm
Unutmak zor, imkansız
Hep aklımda gülüşün
***
Dağlar taşlar bile gelirdi dile
Şikayet etmedim bir tek kelime
Sevgilim affettim git güle güle
Davacı değilim mahşerde bile