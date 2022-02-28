Ferdi Özbeğen

Dert Bende Dert bende derman sende Aşk bende ferman sende Öldüren güldüren Her gün ağlatan kalp sende *** Mevsimler gelip geçse de Aşk beni benden etse de Dünyada hayat bitse de Yine ölümsüz aşk bende *** İstemem ayrılık boynumu büksün İstemem aşkıma leke sürülsün Ben rüyamda bile yalnız seni sevdim İstemem baharda yaprak dökülsün *** Aşkın alevse hasretin bir kor Senin yokluğunu kalbime sor Dünyaya seninle gelmiş gibiyim Sensiz yaşamayı düşünmek çok zor *** Sev demem sevme demem Sen de benim gibi sev diyemem Ömrümün neşesini seninle buldum kaybedemem *** Nerelerdeydin sevgilim Seni kader mi sakladı Yıllardır beklenen huzur Şimdi beni kucakladı *** İstemem ayrılık boynumu büksün İstemem aşkıma leke sürülsün Ben rüyamda bile yalnız seni sevdim İstemem baharda yaprak dökülsün *** Aşkın alevse hasretin bir kor Senin yokluğunu kalbime sor Dünyaya seninle gelmiş gibiyim Sensiz yaşamayı düşünmek çok zor

Bir Sevgi İstiyorum Yılları durduracak Güneşi doğduracak Dünyamı dolduracak Bir sevgi istiyorum *** Deli gibi sevecek Ömür boyu sürecek Gözlerimde tütecek Bir sevgi istiyorum *** Halimi anlayacak Derdime katlanacak Benimle ağlayacak Bir sevgi istiyorum *** Deli gibi sevecek Ömür boyu sürecek Gözlerimde tütecek Bir sevgi istiyorum