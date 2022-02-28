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7/24 Dinle Piyanist

Piyanist Şarkı Sözleri

Ferdi Özbeğen Piyanist şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ferdi Özbeğen Piyanist şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Piyanist sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ferdi Özbeğen

Ferdi Özbeğen

Piyanist

  • Dert Bende

  • Bir Sevgi İstiyorum

  • İki Damla Gözyaşı

  • Aman Yavaş

  • Böyle Severim

  • Elimi Sallasam Ellisi

  • Giden Sensin

  • Her Gece

  • Seni Bilen Biliyor

  • Özlenen Sevgiliye

  • Gurbette Sevgilim

  • Bir Gülü Sevdim

  • Piyanist

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