Piyanist Şarkı Sözleri
Ferdi Özbeğen Piyanist şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ferdi Özbeğen Piyanist şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Piyanist sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Dert bende derman sende
Aşk bende ferman sende
Öldüren güldüren
Her gün ağlatan kalp sende
***
Mevsimler gelip geçse de
Aşk beni benden etse de
Dünyada hayat bitse de
Yine ölümsüz aşk bende
***
İstemem ayrılık boynumu büksün
İstemem aşkıma leke sürülsün
Ben rüyamda bile yalnız seni sevdim
İstemem baharda yaprak dökülsün
***
Aşkın alevse hasretin bir kor
Senin yokluğunu kalbime sor
Dünyaya seninle gelmiş gibiyim
Sensiz yaşamayı düşünmek çok zor
***
Sev demem sevme demem
Sen de benim gibi sev diyemem
Ömrümün neşesini seninle buldum kaybedemem
***
Nerelerdeydin sevgilim
Seni kader mi sakladı
Yıllardır beklenen huzur
Şimdi beni kucakladı
***
İstemem ayrılık boynumu büksün
İstemem aşkıma leke sürülsün
Ben rüyamda bile yalnız seni sevdim
İstemem baharda yaprak dökülsün
***
Aşkın alevse hasretin bir kor
Senin yokluğunu kalbime sor
Dünyaya seninle gelmiş gibiyim
Sensiz yaşamayı düşünmek çok zor
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Yılları durduracak
Güneşi doğduracak
Dünyamı dolduracak
Bir sevgi istiyorum
***
Deli gibi sevecek
Ömür boyu sürecek
Gözlerimde tütecek
Bir sevgi istiyorum
***
Halimi anlayacak
Derdime katlanacak
Benimle ağlayacak
Bir sevgi istiyorum
***
Deli gibi sevecek
Ömür boyu sürecek
Gözlerimde tütecek
Bir sevgi istiyorum
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Aşkı bekle diyor ah kalbim
Sen de bir gün elbet seversin
İki damlacık gözyaşımın
Birisi sen biri odur
***
Şafak vakti veya bir gece
Gelecek o sana gizlice
Söyleyecek yanan gözlerle
İnan sevmek işte budur
***
Sevmeyi bil kederi sil
Korkma sakın, sakın yaşamaktan
Sevmeyi bil kederi sil
Korkma sakın, sakın yaşamaktan
Anla kaçılmaz bu aşktan
***
O şarkıyı söyleyeceksin
O pınardan hep içeceksin
Bir kuş gibi yuva düşünüp
Bulut bulut uçacaksın
***
Güzel bir şey sevdalı olmak
O heyecanla yaşamak
Kalbim diyor o günü bekle
Işık saçan bir ümitle
***
Sevmeyi bil kederi sil
Korkma sakın, sakın yaşamaktan
Sevmeyi bil kederi sil
Korkma sakın, sakın yaşamaktan
Anla kaçılmaz bu aşktan
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