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Ferdi Özbeğen
Ferdi Özbeğen
En Çok Dinlenen Ferdi Özbeğen Şarkıları
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01
Şimdi Aşığım Ben
Ferdi Özbeğen
06:29
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02
İşte Bu Bizim Hikayemiz
Ferdi Özbeğen
05:32
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03
İki Damla Gözyaşı
Ferdi Özbeğen
03:21
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04
Yok Yok Yalan Deme
Ferdi Özbeğen
04:13
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05
Vakit Yok Gemi Kalkıyor Artık
Ferdi Özbeğen
03:14
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