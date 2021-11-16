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Ferdi Özbeğen

Ferdi Özbeğen

En Çok Dinlenen Ferdi Özbeğen Şarkıları

Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Şimdi Aşığım Ben

Ferdi Özbeğen 06:29
02

İşte Bu Bizim Hikayemiz

Ferdi Özbeğen 05:32
03

İki Damla Gözyaşı

Ferdi Özbeğen 03:21
04

Yok Yok Yalan Deme

Ferdi Özbeğen 04:13
05

Vakit Yok Gemi Kalkıyor Artık

Ferdi Özbeğen 03:14

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