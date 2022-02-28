Ferdi Özbeğen

Dönsen bile dönsen bile Bulamazsın beni bende Araya ayrılık girdi Sen neredesin ben nerde *** Aşkından paramparça Bir kalbi taşıyorum Gittiğin günden beri Sanma ki yaşıyorum *** Seni bana sorana Haberim yok diyorum Şimdi nerde kimlesin Bilmek istemiyorum

Kupkuru bir aşk değil Neler lazım insana *** Belki ben veremezdim onun verdiklerini Güle güle sevgilim unutmalıyım seni *** Belki ben veremezdim onun verdiklerini Güle güle sevgilim unutmalıyım seni *** Aşkımız bir günahmış, sevap zannettim onu Hayat masal değil ki tozpembe bitsin sonu *** Aşkımız bir günahmış, sevap zannettim onu Hayat masal değil ki tozpembe bitsin sonu *** Madem beni almıyor mutluluğa giden yol Ben razıyım sevgilim, yeter ki sen mutlu ol *** Madem beni almıyor mutluluğa giden yol Ben razıyım sevgilim, yeter ki sen mutlu ol *** Hayır gözyaşı değil damlayan yanağımdan Görüyorsun gülerek bakıyorum ardından *** Hayır hayır gözyaşı değil damlayan yanağımdan Görüyorsun gülerek bakıyorum ardından *** Ayrıldı yollarımız işte bugün burada Mutluluklar dilerim bir ömür boyu sana *** Ayrıldı yollarımız işte bugün burada Mutluluklar dilerim bir ömür boyu sana