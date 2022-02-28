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7/24 Dinle 3'lü Koleksiyon Serisi 2

3'lü Koleksiyon Serisi 2 Şarkı Sözleri

Ferdi Özbeğen 3'lü Koleksiyon Serisi 2 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ferdi Özbeğen 3'lü Koleksiyon Serisi 2 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan 3'lü Koleksiyon Serisi 2 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ferdi Özbeğen

Ferdi Özbeğen

3'lü Koleksiyon Serisi 2

  • Dönsen Bile

  • Eski Dostlar

  • Kandil

  • Mutluluklar Dilerim

  • Bağ Ayrı

  • Beni Hatırla

  • Bir Sevgili Bulamadım

  • Bunca Güzel İçinde

  • Eskisi Gibi

  • Gitme Güzeller Güzeli

  • Hayatım Dertlere Köle

  • Su Akar

  • Şarkılardan Fal Tuttum

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