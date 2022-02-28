3'lü Koleksiyon Serisi 2 Şarkı Sözleri
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Ferdi Özbeğen
3'lü Koleksiyon Serisi 2
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Unutulmuş birer birer
Eski dostlar, eski dostlar
Ne bir selâm, ne bir haber
Eski dostlar, eski dostlar
***
Hayâl meyâl düşler gibi
Uçup giden kuşlar gibi
Yosun tutan taşlar gibi
Eski dostlar, eski dostlar
***
Unutulmuş isimlerde
Bilinmez ki nasıl, nerde
Şimdi yalnız resimlerde
Eski dostlar, eski dostlar
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Dönsen bile dönsen bile
Bulamazsın beni bende
Araya ayrılık girdi
Sen neredesin ben nerde
***
Aşkından paramparça
Bir kalbi taşıyorum
Gittiğin günden beri
Sanma ki yaşıyorum
***
Seni bana sorana
Haberim yok diyorum
Şimdi nerde kimlesin
Bilmek istemiyorum
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Gün ışığında yola koyuldum
Elimde kandil, gözümde mendil
Gün ışığında yola koyuldum
Elimde kandil, gözümde mendil
***
Vefa arıyorum
Dost arıyorum
Şefkat arıyorum
Aşk, aşk arıyorum
***
Vefa arıyorum
Dost, dost arıyorum
Şefkat arıyorum
Aşk arıyorum
***
Gün ışığında yola koyuldum
Elimde kandil, gözümde mendil
Gün ışığında yola koyuldum
Elimde kandil, gözümde mendil
***
Vefa arıyorum
Dost arıyorum
Şefkat arıyorum
Aşk, aşk arıyorum
***
Vefa arıyorum
Dost, dost arıyorum
Şefkat arıyorum
Aşk arıyorum
***
Vefa, uzaklarda kalan bir his
Dost, eski şarkılardan bir iz
Şefkatse, bardaki sarışın kız
***
Dizlerimde derman
Kandilimde yağ bitti
Bulamadım, gitti
Bulamadım, gitti
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Kupkuru bir aşk değil
Neler lazım insana
***
Belki ben veremezdim onun verdiklerini
Güle güle sevgilim unutmalıyım seni
***
Belki ben veremezdim onun verdiklerini
Güle güle sevgilim unutmalıyım seni
***
Aşkımız bir günahmış, sevap zannettim onu
Hayat masal değil ki tozpembe bitsin sonu
***
Aşkımız bir günahmış, sevap zannettim onu
Hayat masal değil ki tozpembe bitsin sonu
***
Madem beni almıyor mutluluğa giden yol
Ben razıyım sevgilim, yeter ki sen mutlu ol
***
Madem beni almıyor mutluluğa giden yol
Ben razıyım sevgilim, yeter ki sen mutlu ol
***
Hayır gözyaşı değil damlayan yanağımdan
Görüyorsun gülerek bakıyorum ardından
***
Hayır hayır gözyaşı değil damlayan yanağımdan
Görüyorsun gülerek bakıyorum ardından
***
Ayrıldı yollarımız işte bugün burada
Mutluluklar dilerim bir ömür boyu sana
***
Ayrıldı yollarımız işte bugün burada
Mutluluklar dilerim bir ömür boyu sana
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