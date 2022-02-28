Ferdi Özbeğen

Ne söylesen sen haklısın, aylar var ki görüşmedik Bir köşede oturup da, bir kadehi bölüşmedik Kim ayırdı bizi bizden, kadere dur diyemedik Ne yazık ki o günlerin değerini bilemedik *** Eski dost düşman olmaz deyip de sitem etme Bu ayrılık yükünü yalnız bana yükleme Eski dost düşman olmaz deyip de sitem etme Bu ayrılık yükünü yalnız bana yükleme *** Ne zaman gelirsen gel başıma taç olursun Sen benim eski değil eskimeyen dostumsun Ne zaman gelirsen gel başıma taç olursun Sen benim eski değil eskimeyen dostumsun *** Yollarımız ayrı ayrı kalplerimiz bir olsa da Her şey seni anlatıyor kurumuş bir gül olsa da Kim ayırdı bizi bizden, kadere dur diyemedik Ne yazık ki o günlerin değerini bilemedik *** Eski dost düşman olmaz deyip de sitem etme Bu ayrılık yükünü yalnız bana yükleme Eski dost düşman olmaz deyip de sitem etme Bu ayrılık yükünü yalnız bana yükleme *** Ne zaman gelirsen gel başıma taç olursun Sen benim eski değil eskimeyen dostumsun Ne zaman gelirsen gel başıma taç olursun Sen benim eski değil eskimeyen dostumsun *** Ne zaman gelirsen gel başıma taç olursun Sen benim eski değil eskimeyen dostumsun Ne zaman gelirsen gel başıma taç olursun Sen benim eski değil eskimeyen dostumsun