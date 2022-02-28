Gündüzüm Seninle Şarkı Sözleri
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Ferdi Özbeğen
Gündüzüm Seninle
Tüm Şarkıları
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Gündüzüm seninle
Gecem seninle
Beyhude geçti bu
Ömrüm derdinle
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Aşkını bir sır gibi
Senelerdir sakladım
Geceleri rüyada
İsmini sayıkladım
***
Aşkını bir sır gibi
Senelerdir sakladım
Geceleri rüyada
İsmini sayıkladım
***
Sevgilim saçların
Zannetme, solmaz
Dünyada sevenler
Bahtiyar olmaz
***
Aşkını bir sır gibi
Senelerdir sakladım
Geceleri rüyada
İsmini sayıkladım
***
Aşkını bir sır gibi
Senelerdir sakladım
Geceleri rüyada
İsmini sayıkladım