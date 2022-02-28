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7/24 Dinle Nice Yıllara

Nice Yıllara Şarkı Sözleri

Ferdi Özbeğen Nice Yıllara şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ferdi Özbeğen Nice Yıllara şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Nice Yıllara sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ferdi Özbeğen

Ferdi Özbeğen

Nice Yıllara

  • Hata

  • Ağla Halime

  • Gidiyorum Gidiyorum

  • Gündüzüm Karışmış

  • Kadehime Dol

  • Kahveyi Kaynatırlar

  • Sen Bir Yana

  • Sen Varsın

  • Susadım

  • Sırayla Sırayla

  • Tek Satır Mektup Gibi

  • Eskimeyen Dost

  • Kadere Şikayet

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