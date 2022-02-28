Ferdi Özbeğen

Kalınca sebepsiz, bir başıma Hatıralar beynimde dans ediyor Günahlarım dizilip bir bir karşıma Sanki birer birer intikam alıyor *** Yüreğimden zincire vurulmuşum Anılar her bir halkayı bağlıyor Ben duygularımın esiri olmuşum Hatalar yalan duygularda başlıyor *** Sen de benim hatalarımdan birisin Sen en büyük günahların bedelisin Senin için harcanan zamana yazık Sen en güzel duyguların katilisin *** Sen de benim hatalarımdan birisin Sen en büyük günahların bedelisin Senin için harcanan zamana yazık Sen en güzel duyguların katilisin *** İstemem senin Ne sevgini, ne kendini İstemem ben bu hayatın Sözüm ona pembe rengini *** İstemem senin Ne sevgini, ne kendini İstemem ben bu hayatın Sözüm ona pembe rengini *** Sen de benim hatalarımdan birisin Sen en büyük günahların bedelisin Senin için harcanan zamana yazık Sen en güzel duyguların katilisin *** Sen de benim hatalarımdan birisin Sen en büyük günahların bedelisin Senin için harcanan zamana yazık Sen en güzel duyguların katilisin *** Sen en güzel duyguların katilisin Sen en güzel duyguların katilisin