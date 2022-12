Her sabah uyandığında beni farz et yanında Böylece kolaylaşır her şey birden bakarsın gelirim aniden Fırsat verme gözyaşlarına söz geçmez anılara Bugünü yaşamak dururken hala dargınsın yarınlara *** Haykıracak nefesim kalmasa bile Ellerim uzanır olduğun yere Gözlerim görmese ben bulurum yine Kalbim durmuşsa inan çarpar seninle *** Her güzel şey çabuk biter soldular dünkü çiçekler Ne kuşlar ne de geçen mutlu günler her an benimle beraberler Aşk başkadır bunlardan döner gelir uzaklardan Bir ses bir şarkıyla bazen hemen başlar sıfırdan