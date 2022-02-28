İki Damla Gözyaşı Şarkı Sözleri
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Ferdi Özbeğen
İki Damla Gözyaşı
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Aşkı bekle diyor ah kalbim
Sen de bir gün elbet seversin
İki damlacık gözyaşımın
Birisi sen biri odur
***
Şafak vakti veya bir gece
Gelecek o sana gizlice
Söyleyecek yanan gözlerle
İnan sevmek işte budur
***
Sevmeyi bil kederi sil
Korkma sakın, sakın yaşamaktan
Sevmeyi bil kederi sil
Korkma sakın, sakın yaşamaktan
Anla kaçılmaz bu aşktan
***
O şarkıyı söyleyeceksin
O pınardan hep içeceksin
Bir kuş gibi yuva düşünüp
Bulut bulut uçacaksın
***
Güzel bir şey sevdalı olmak
O heyecanla yaşamak
Kalbim diyor o günü bekle
Işık saçan bir ümitle
***
Sevmeyi bil kederi sil
Korkma sakın, sakın yaşamaktan
Sevmeyi bil kederi sil
Korkma sakın, sakın yaşamaktan
Anla kaçılmaz bu aşktan