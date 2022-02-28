Ferdi Özbeğen

Aşkı bekle diyor ah kalbim Sen de bir gün elbet seversin İki damlacık gözyaşımın Birisi sen biri odur *** Şafak vakti veya bir gece Gelecek o sana gizlice Söyleyecek yanan gözlerle İnan sevmek işte budur *** Sevmeyi bil kederi sil Korkma sakın, sakın yaşamaktan Sevmeyi bil kederi sil Korkma sakın, sakın yaşamaktan Anla kaçılmaz bu aşktan *** O şarkıyı söyleyeceksin O pınardan hep içeceksin Bir kuş gibi yuva düşünüp Bulut bulut uçacaksın *** Güzel bir şey sevdalı olmak O heyecanla yaşamak Kalbim diyor o günü bekle Işık saçan bir ümitle *** Sevmeyi bil kederi sil Korkma sakın, sakın yaşamaktan Sevmeyi bil kederi sil Korkma sakın, sakın yaşamaktan Anla kaçılmaz bu aşktan