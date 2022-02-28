Kaç Yıl Geçti Aradan Şarkı Sözleri
Ferdi Özbeğen Kaç Yıl Geçti Aradan şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ferdi Özbeğen Kaç Yıl Geçti Aradan şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kaç Yıl Geçti Aradan sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ferdi Özbeğen
Kaç Yıl Geçti Aradan
Tüm Şarkıları
-
Ne olur sormasınlar bana
Ne olur söyletmesinler derdimi
Saklarım ben onu kendime
Yerim kendi kendimi
***
Ne olur sormasınlar bana
Ne olur söyletmesinler derdimi
Saklarım ben onu kendime
Yerim kendi kendimi
***
Akıyorsa yaşlar gözümden
Dinmiyorsa bir türlü gece gündüz
Karardıysa bütün dünyam
Vardır elbet bir sebebi
***
Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı?
Bitsin artık bu hasret, buluşalım gayrı
Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı?
Bitsin artık bu hasret, buluşalım gayrı
***
Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı?
Bitsin artık bu hasret, buluşalım gayrı
Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı?
Bitsin artık bu hasret, buluşalım gayrı
***
Benim bütün derdim özlem
Biliyorum, kavuşur böyle seven
Biz bir elmanın iki yarısıyız
O en çok sevdiğim ve ben
***
Benim bütün derdim özlem
Biliyorum, kavuşur böyle seven
Biz bir elmanın iki yarısıyız
O en çok sevdiğim ve ben
***
Akıyorsa yaşlar gözümden
Dinmiyorsa bir türlü gece gündüz
Karardıysa bütün dünyam
Vardır elbet bir sebebi
***
Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı?
Bitsin artık bu hasret, buluşalım gayrı
Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı?
Bitsin artık bu hasret, buluşalım gayrı
***
Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı?
Bitsin artık bu hasret, buluşalım gayrı
Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı?
Bitsin artık bu hasret, buluşalım gayrı
***
Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı?
Bitsin artık bu hasret, buluşalım gayrı