Ferdi Özbeğen

Ne olur sormasınlar bana Ne olur söyletmesinler derdimi Saklarım ben onu kendime Yerim kendi kendimi *** Ne olur sormasınlar bana Ne olur söyletmesinler derdimi Saklarım ben onu kendime Yerim kendi kendimi *** Akıyorsa yaşlar gözümden Dinmiyorsa bir türlü gece gündüz Karardıysa bütün dünyam Vardır elbet bir sebebi *** Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı? Bitsin artık bu hasret, buluşalım gayrı Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı? Bitsin artık bu hasret, buluşalım gayrı *** Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı? Bitsin artık bu hasret, buluşalım gayrı Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı? Bitsin artık bu hasret, buluşalım gayrı *** Benim bütün derdim özlem Biliyorum, kavuşur böyle seven Biz bir elmanın iki yarısıyız O en çok sevdiğim ve ben *** Benim bütün derdim özlem Biliyorum, kavuşur böyle seven Biz bir elmanın iki yarısıyız O en çok sevdiğim ve ben *** Akıyorsa yaşlar gözümden Dinmiyorsa bir türlü gece gündüz Karardıysa bütün dünyam Vardır elbet bir sebebi *** Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı? Bitsin artık bu hasret, buluşalım gayrı Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı? Bitsin artık bu hasret, buluşalım gayrı *** Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı? Bitsin artık bu hasret, buluşalım gayrı Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı? Bitsin artık bu hasret, buluşalım gayrı *** Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı? Bitsin artık bu hasret, buluşalım gayrı