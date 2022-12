Ferdi Özbeğen

Kim Ne Derse Desin Kim ne derse desin aşk için Önce hoş sonra boş gelir Her seferinde canım yanar Aşk bana yalan gelir *** Doğrusunu sence kim bilir Aşk nedir nerededir İnanmaktır diyorsan bana Zor gelir çok zor gelir *** Başrolde çoğu zaman bir kadın Peşinde bir erkek adım adım Dünyanın kanunu besbelli Söyler hep aynı şeyi, aynı şeyi *** Kim ne derse desin aşk için Önce hoş sonra boş gelir Her seferinde canım yanar Aşk bana yalan gelir

Aramızdaki Kimseyi sevemedim daha Yeni bir aşk göremedim Acımızı, yasımızı Paylaşmayı bilemedim *** Hâlbuki tanırsın herkesten daha iyi Bilirsin her şeye kızar ve çabuk ağlarım Boş ver sevgilim boş ver çal şarkımızı Belki bir sabah elinden aşk yudumlarım *** Sevmek de ayrılık da ihtimal idi Unutma bu yürekte ihtilal var Gidiyorsun ah içimde bir yarısı Niye bendim o, neden be kahrolası? *** Aramızdaki akan sular henüz durulmuşken Henüz ayrılıktan kurtulup aşka tutunmuşken Daha 18 yaşında kalbimden vurulmuşken Seni bir kalemde atıp içimden silmek imkansız Sabret gönül sabret seni unutmak imkansız *** Kimseyi sevemedim daha Yeni bir aşk göremedim Acımızı, yasımızı Paylaşmayı bilemedim *** Hâlbuki tanırsın herkesten daha iyi Bilirsin her şeye kızar ve çabuk ağlarım Boş ver sevgilim boş ver çal şarkımızı Belki bir sabah elinden aşk yudumlarım *** Sevmek de ayrılık da ihtimal idi Unutma bu yürekte ihtilal var Gidiyorsun ah içimde bir yarısı Niye bendim o, neden be kahrolası? *** Aramızdaki akan sular henüz durulmuşken Henüz ayrılıktan kurtulup aşka tutunmuşken Daha 18 yaşında kalbimden vurulmuşken Seni bir kalemde atıp içimden silmek imkansız Sabret gönül sabret seni unutmak imkansız *** Sevmek de ayrılık da ihtimal Unutma, bu yürekte ihtilal var Gidiyorsun bak içimde bir yarısı Niye bendim o? *** Yere göğe sor beni, dağa taşa sor Bu kalp seni şimdi unutmazsa asırlara doy Neden be kahrolası? Yere göğe sor beni (neden be kahrolası?), dağa taşa sor (neden?) Bu kalp seni şimdi unutmazsa asırlara doy *** Aramızdaki akan sular henüz durulmuşken Henüz ayrılıktan kurtulup aşka tutunmuşken Daha 18 yaşında kalbimden vurulmuşken Seni bir kalemde atıp içimden silmek imkansız Sabret gönül sabret seni unutmak imkansız

Elimle Elimle açtım kalbi Elimle çizdim aşk Bu yaz bütün aşklar erdi Senin gene kalbin taş *** Elimle açtım kalbi Elimle çizdim aşk Bu yaz bütün aşklar erdi Senin gene kalbin taş *** Aşkım niye kıskandın? Hayat acımı bölüşmekten, denemekten suçlandın Bebeğim niye kızdın çok? Senin o çile yanaklarına yakışan yok tarif çok *** Yaradan seni benim elime günah işleme diye verdi İçi dışı gibi açık olana hak edenlere söz verdi Uçurun beni göklerde *** Elimle açtım kalbi Elimle çizdim aşk Bu yaz bütün aşklar erdi Senin gene kalbin taş *** Elimle açtım kalbi Elimle çizdim aşk Bu yaz bütün aşklar erdi Senin gene gönlün taş *** Aşkım niye kıskandın? Hayat acımı bölüşmekten, denemekten suçlandın Bebeğim niye kızdın çok? Senin o çile yanaklarına yakışan yok tarif çok *** Yaradan seni benim elime günah işleme diye verdi İçi dışı gibi açık olana hak edenlere söz verdi Uçurun beni göklerde *** Elimle açtım kalbi Elimle çizdim aşk Bu yaz bütün aşklar erdi Senin gene kalbin taş *** Elimle açtım kalbi Elimle çizdim aşk Bu yaz bütün aşklar erdi Senin gene kalbin taş *** Elimle açtım kalbi Elimle çizdim aşk Bu yaz bütün aşklar erdi Senin gene kalbin taş *** Elimle açtım kalbi Elimle çizdim aşk Bu yaz bütün aşklar erdi Senin gene gönlün taş *** Elimle açtım kalbi Elimle çizdim aşk Bu yaz bütün aşklar erdi Senin gene kalbin taş *** Elimle açtım kalbi Elimle çizdim aşk Bu yaz bütün aşklar erdi Senin gene gönlün taş

Hayat İzi Sana bir hayat izi var Bir ara kapa gözünü, ruhu dinlensin Arada yürek izi var Bir ara yıka yüzünü, aşkla dinlensin *** İçimi zehir ediyorsun Gününü gönül ediyorsun Seni de yakar o diyorlar Beni de rezil ediyorsun *** Varlığın içime dert olur ama yine bulunsun, bulunsun Sen benim günüme en deli dolu gelen umutsun, umutsun Başka yer arama git deme gidesi yok hayattan, hayattan Senden ayrılalı kaç gece çıkamadı yataktan, yataktan *** Sana bir hayat izi var Bir ara kapa gözünü, ruhu dinlensin Arada yürek izi var Bir ara yıka yüzünü, aşkla dinlensin *** İçimi zehir ediyorsun Gününü gönül ediyorsun Seni de yakar o diyorlar Beni de rezil ediyorsun *** Varlığın içime dert olur ama yine bulunsun, bulunsun Sen benim günüme en deli dolu gelen umutsun, umutsun Başka yer arama git deme gidesi yok hayattan, hayattan Senden ayrılalı kaç gece çıkamadı yataktan, yataktan *** Varlığın içime dert olur ama yine bulunsun, bulunsun Sen benim günüme en deli dolu gelen umutsun, umutsun Başka yer arama git deme gidesi yok hayattan, hayattan Senden ayrılalı kaç gece çıkamadı yataktan, yataktan *** Ses gelsin, ses gelsin Ses gelsin, hep ses gelsin Aşk gelsin, aşk gelsin Sen kalbini aç, aşk gelsin *** Ses gelsin, ses gelsin Ses gelsin, hep ses gelsin Aşk gelsin, aşk gelsin Sen kalbini aç, aşk gelsin *** Varlığın içime dert olur ama yine bulunsun, bulunsun Sen benim günüme en deli dolu gelen umutsun, umutsun Başka yer arama git deme gidesi yok hayattan, hayattan Senden ayrılalı kaç gece çıkamadı yataktan, yataktan

Hile Tanımadan üzülürsün, ah, yüreğimin kapısında Seni üzen taşa dönsün, ah, gençliğinin yarısında Gece melekleri saydım, ah, ikimizin omuzunda Birine dert yanacaktım, ah, ayrılığın konusunda *** Kaderi yok sayıp yazılan her şeyin Dilediğin gibi, başını anlıyorsun İçine renk katıp coşacağın yere Ona keder katıp ne diye ağlıyorsun? *** Kimseyi sevmedi, görmedi deli gözüm Her şeye buldu da, bulamadı buna çözüm Kalbe huzur veren aklını, kendine sakla *** Hakkın yok Olmadı, ayrılık kimseye yaramadı Bendeki serveti, kimsede bulamadı Aşka huzur veren kalbime hileyi katma *** Tanımadan üzülürsün, ah, yüreğimin kapısında Seni üzen taşa dönsün, ah, gençliğinin yarısında Gece melekleri saydım, ah, ikimizin omuzunda Birine dert yanacaktım, ah, ayrılığın konusunda *** Kaderi yok sayıp yazılan her şeyin Dilediğin gibi, başını anlıyorsun İçine renk katıp coşacağın yere Ona keder katıp ne diye ağlıyorsun? (ne diye ağlıyorsun?) *** Kimseyi sevmedi, görmedi deli gözüm Her şeye buldu da, bulamadı buna çözüm Kalbe huzur veren aklını, kendine sakla *** Hakkın yok Olmadı, ayrılık kimseye yaramadı Bendeki serveti, kimsede bulamadı Aşka huzur veren kalbime hileyi katma *** Kimseyi sevmedi, görmedi deli gözüm Her şeye buldu da, bulamadı buna çözüm Kalbe huzur veren aklını, kendine sakla *** Hakkın yok Olmadı, ayrılık kimseye yaramadı Bendeki serveti, kimsede bulamadı Aşka huzur veren kalbime hileyi katma

İşim Olmaz (remix) İşim olmaz hiç Allah'tan korkmayan aciz insanla İşim olmaz aşk üzerinde uğraşan ilim irfanla Kanamaktaydım, aramaktaydım yüce aşkın yüzünü Sana kalsaydım tutanaktaydım boşamaktan hüznü *** İşim olmaz hiç Allah'tan korkmayan aciz insanla İşim olmaz aşk üzerinde uğraşan ilim irfanla Kanamaktaydım, aramaktaydım yüce aşkın yüzünü Sana kalsaydım tutanaktaydım boşamaktan hüznü *** Hayat, açasın önümü, tutmuyor kollarım Niye yaşasın ölümü kimsesiz kulların? Aşk ne buzlar eritir, kimse görmüyor En yüce duygudan yerim kimse bilmiyor *** İşim olmaz, benden de güzeli yok İşim olmaz, hiç işim olmaz, hiç işim olmaz ki (yok) Bu bakımdan benden çok üzeni yok Üzen olmaz, hiç üzen olmaz, hiç üzen olmaz ki (yok) *** İşim olmaz, benden de güzeli yok İşim olmaz, hiç işim olmaz (yok), hiç işim olmaz ki Bu bakımdan benden çok üzeni yok Üzen olmaz, hiç üzen olmaz (yok), hiç üzen olmaz ki *** İşim olmaz hiç Allah'tan korkmayan aciz insanla İşim olmaz aşk üzerinde uğraşan ilim irfanla Kanamaktaydım, aramaktaydım yüce aşkın yüzünü Sana kalsaydım tutanaktaydım boşamaktan hüznü *** İşim olmaz hiç Allah'tan korkmayan aciz insanla İşim olmaz aşk üzerinde uğraşan ilim irfanla Kanamaktaydım, aramaktaydım yüce aşkın yüzünü Sana kalsaydım tutanaktaydım boşamaktan hüznü *** Hayat, açasın önümü, tutmuyor kollarım Niye yaşasın ölümü kimsesiz kulların? Aşk ne buzlar eritir, kimse görmüyor En yüce duygudan yerim kimse bilmiyor *** İşim olmaz, benden de güzeli yok İşim olmaz, hiç işim olmaz, hiç işim olmaz ki (yok) Bu bakımdan benden çok üzeni yok Üzen olmaz, hiç üzen olmaz, hiç üzen olmaz ki (yok) *** İşim olmaz, benden de güzeli yok İşim olmaz, hiç işim olmaz (yok), hiç işim olmaz ki Bu bakımdan benden çok üzeni yok Üzen olmaz, hiç üzen olmaz (yok), hiç üzen olmaz ki *** Hiç üzen olmaz ki (Yok) Hiç üzen olmaz ki (yok) *** İşim olmaz (tövbe), benden de güzeli yok İşim olmaz, hiç işim olmaz, hiç işim olmaz ki (yok) Bu bakımdan benden çok üzeni yok Üzen olmaz, hiç üzen olmaz, hiç üzen olmaz ki (yok) *** İşim olmaz, benden de güzeli yok İşim olmaz, hiç işim olmaz (yok), hiç işim olmaz ki Bu bakımdan benden çok üzeni yok Üzen olmaz, hiç üzen olmaz (yok), hiç üzen olmaz ki *** Yok

Kara Kedi (remix) Kara kedi gireceğine aramıza Seni şöyle alalım, otur yakınımıza Tüm gereksiz arızalar gitti gideli Günün en güzeli sen güzeliz iki deli *** Olsun varsın seveni çok Önüme geçme yanarsın ateşi çok Sana bir arıza lazım bu gecelik Yüz yüze bakışalım hangimiz platonik *** Olsun varsın seveni çok Önüme geçme yanarsın ateşi çok Sana bir arıza lazım bu gecelik Yüz yüze bakışalım hangimiz fotojenik *** Kara kedi gireceğine aramıza Seni şöyle alalım, otur yakınımıza Tüm gereksiz arızalar gitti gideli Günün en güzeli sen güzeliz iki deli *** Can alıcı olmadı yemedi sözüm Acımasız olalım, hadi gel, iki gözüm Bu da çözüm olmadı can acısına Seni öne yazalım yürek atamasına *** Olmadı bitmedi fiyakası Havalı zor beni zirvede tanıması Yüreği aynı onun gibi deli ziyan Yüz yüze konuşalım kapalı kapı cihan *** Olsun varsın seveni çok Önüme geçme yanarsın ateşi çok Sana bir arıza lazım bu gecelik Yüz yüze bakışalım hangimiz fotojenik *** Kara kedi gireceğine aramıza Seni şöyle alalım, otur yakınımıza Tüm gereksiz arızalar gitti gideli Günün en güzeli sen güzeliz iki deli *** Olmadı bitmedi fiyakası Havalı zor beni zirvede tanıması Yüreği aynı onun gibi deli ziyan Yüz yüze konuşalım kapalı kapı cihan *** Olsun varsın seveni çok Önüme geçme yanarsın ateşi çok Sana bir arıza lazım bu gecelik Yüz yüze bakışalım hangimiz fotojenik *** Kara kedi gireceğine aramıza Seni şöyle alalım, otur yakınımıza Tüm gereksiz arızalar gitti gideli Günün en güzeli sen güzeliz iki deli *** Can alıcı olmadı yemedi sözüm Acımasız olalım, hadi gel, iki gözüm Bu da çözüm olmadı can acısına Seni öne yazalım yürek atamasına

Koca Koca Doladım seni dile, çözüm yok Cana çarpmadan direk hüzün yok Dilerim ki anlamını alsın O yüzündeki çizgiler *** Aradım seni sokak ayazda Gözün olmasın teni beyazda Dilerim gönül sözü biraz da Gün olur bana tez güler *** Tutamadım içimde, çıkıp konuşsam Ya tadımı sorarsa zehir mi yutsam? Kaderimizi zorla esir mi tutsam? Onu buluncaya kadar *** Ey aşk sana uzağım, hayat kime tuzağın? Tenin gibi soğuk odalar Bir tutmadı dediğin, huzur bile küçüğün Dertler niye koca kocalar? *** Ey aşk sana uzağım, hayat kime tuzağın? Tenin gibi soğuk odalar Bir tutmadı dediğin, huzur bile küçüğün Dertler niye koca kocalar? *** Doladım seni dile, çözüm yok Cana çarpmadan direk hüzün yok Dilerim ki anlamını alsın O yüzündeki çizgiler *** Aradım seni sokak ayazda Gözün olmasın teni beyazda Dilerim gönül sözü biraz da Gün olur bana tez güler *** Tutamadım içimde, çıkıp konuşsam Ya tadımı sorarsa zehir mi yutsam? Kaderimizi zorla esir mi tutsam? Onu buluncaya kadar *** Ey aşk sana uzağım, hayat kime tuzağın? Tenin gibi soğuk odalar Bir tutmadı dediğin, huzur bile küçüğün Dertler niye koca kocalar? *** Ey aşk sana uzağım, hayat kime tuzağın? Tenin gibi soğuk odalar Bir tutmadı dediğin, huzur bile küçüğün Dertler niye koca kocalar? *** Ey aşk sana uzağım, hayat bana mı tuzağın? Tenin gibi soğuk odalar Bir tutmadı dediğin, huzur bile küçüğün Dertler, dertler niye koca kocalar? *** Ey aşk sana uzağım, hayat kime tuzağın? Tenin gibi soğuk odalar Bir tutmadı dediğin, huzur bile küçüğün Dertler niye koca kocalar? *** Ey aşk sana uzağım, hayat kime tuzağın? Tenin gibi soğuk odalar Bir tutmadı dediğin, huzur bile küçüğün Dertler niye koca kocalar?

Kolayca (remix) Gözlerimden süzülen yaşlar yerine Keşke seni kolayca koyabilseydim Dudağından dökülen her bir kelime Bu kadar yakmasaydı sevebilseydim *** Yüreğim bütün suçu üstüne aldı Artık bir başkasını sevsem ne olur Kalbimin her atışı içimde saklı Bu aşk yakın tarihte efsane olur *** Kafamda deli sorular Kolayca sevemiyorum Kapımda binlerce kadar Bakıp da göremiyorum Görsem de sevemiyorum artık anla Ben aşık olamıyorum *** Kafamda deli sorular (Aşklar hep yalan) Kolayca sevemiyorum (Eskiden kalan) Kapımda binlerce kadar (Tek dileğim) Bakıp da göremiyorum (Önceden bile) Görsem de sevemiyorum artık anla Ben aşık olamıyorum ** Gözlerimden süzülen yaşlar yerine Keşke seni kolayca koyabilseydim Dudağından dökülen her bir kelime Bu kadar yakmasaydı sevebilseydim *** Yüreğim bütün suçu üstüne aldı Artık bir başkasını sevsem ne olur Kalbimin her atışı içimde saklı Bu aşk yakın tarihte efsane olur *** Kafamda deli sorular Kolayca sevemiyorum Kapımda binlerce kadar Bakıp da göremiyorum Görsem de sevemiyorum artık anla Ben aşık olamıyorum *** Kafamda deli sorular Aşklar hep yalan Kolayca sevemiyorum

Mikrop (remix) Kime soruyorum ayrılırken? Aramıza girip ağlaşıyorlar Tanıyamıyorum dostlarımı Bizi çöpe atıp anlaşıyorlar *** Kime soruyorum ayrılırken? Aramıza girip ağlaşıyorlar Tanıyamıyorum dostlarımı Bizi çöpe atıp anlaşıyorlar *** Seviyorsun her önüne geleni Arıyorsun değerini bileni Bu zamanda tabiata güvenip İşe başlanmaz *** Gidiyorsun iki kapı öteye Dönüyorsun bir acemi köleye Güvenirsen her önüne gelene Yüzün aklanmaz *** Sana bir önerim olacak; hayatından Mikropları at *** Bu canda görür aşkı yok edeni Efendi gibi haddini bileni Görünce gözüm aşkı hak edeni Öpesim geliyor *** Zavallı değil haysiyet olanı İçinde yüce şahsiyet olanı Görünce gözüm aşkla yok olanı Coşasım geliyor *** Kime soruyorum ayrılırken? Aramıza girip ağlaşıyorlar Tanıyamıyorum dostlarımı Bizi çöpe atıp anlaşıyorlar *** Seviyorsun her önüne geleni Arıyorsun değerini bileni Bu zamanda tabiata güvenip İşe başlanmaz *** Gidiyorsun iki kapı öteye Dönüyorsun bir acemi köleye Güvenirsen her önüne gelene Yüzün aklanmaz *** Sana bir önerim olacak; hayatından Mikropları at *** Bu canda görür aşkı yok edeni Efendi gibi haddini bileni Görünce gözüm aşkı hak edeni Öpesim geliyor *** Zavallı değil haysiyet olanı İçinde yüce şahsiyet olanı Görünce gözüm aşkla yok olanı Coşasım geliyor *** Seviyorsun her önüne geleni Arıyorsun değerini bileni Bu zamanda tabiata güvenip İşe başlanmaz *** Sana bir önerim olacak; hayatından Mikropları at *** Bu canda görür aşkı yok edeni Efendi gibi haddini bileni Görünce gözüm aşkı hak edeni Öpesim geliyor *** Zavallı değil haysiyet olanı İçinde yüce şahsiyet olanı Görünce gözüm aşkla yok olanı Coşasım geliyor

Para Para Bugüne kadar aradığım huyu, neşesi Sürünüyorum onun için gurur ötesi Beni bırakıp el âlemi arama diye Başımı kuma gömüyorum yarala diye *** Kolumda, koynumda yılanlar var Kalbimde pırlanta bulanlar var Önemi yok, hiç almasın bana hediye İnşallah dönmezsin paranla deliye *** Melakeler inecek bugün ovaya Yeni bir can acıtıp uçun havaya Benim acı çekecek yerime duvar Örüp ona gülecek cesaretim var *** Kolumda, koynumda yılanlar var Kalbimde pırlanta bulanlar var Önemi yok, hiç almasın bana hediye İnşallah dönmezsin paranla deliye *** Bugüne kadar aradığım huyu, neşesi Sürünüyorum onun için gurur ötesi Beni bırakıp el âlemi arama diye Başımı kuma gömüyorum yarala diye *** Kolumda, koynumda yılanlar var Kalbimde pırlanta bulanlar var Önemi yok, hiç almasın bana hediye İnşallah dönmezsin paranla deliye *** Melakeler inecek bugün ovaya Yeni bir can acıtıp uçun havaya Benim acı çekecek yerime duvar Örüp ona gülecek cesaretim var *** Kolumda, koynumda yılanlar var Kalbimde pırlanta bulanlar var Önemi yok, hiç almasın bana hediye İnşallah dönmezsin paranla deliye

Poşet (remix) Ben ne sana taparım, ne seni ararım, ne trip atarım Sen ne beni oyala, ne omuz ovala, işime bakarım Ben o nazı çekemem, günaha giremem, kötü söz edemem Aşk bu kızıl ötesi, yaralı müzesi, hareket edemem *** Acılarım heveste, güneş açar aheste, bir kapalı kafesteyim Topu topu bir deste, ara sıra bir besle, iki nota bir besteyim Seni çöpe atacağım poşete yazık Bir sigara yakacağım ateşe yazık *** Aşk gidene acımak mı? Bu yükü taşımak mı? Yarayı kaşımak mı? Sor iyisi çıkacak mı? İçime akacak mı? Ve güneş açacak mı? *** Aşk gidene acımak mı? Bu yükü taşımak mı? Yarayı kaşımak mı? Sor iyisi çıkacak mı? İçime akacak mı? Ve güneş açacak mı? *** Ben ne sana taparım, ne seni ararım, ne trip atarım Sen ne beni oyala, ne omuz ovala, işime bakarım Ben o nazı çekemem, günaha giremem, kötü söz edemem Aşk bu kızıl ötesi, yaralı müzesi, hareket edemem *** Acılarım heveste, güneş açar aheste, bir kapalı kafesteyim Topu topu bir deste, ara sıra bir besle, iki nota bir besteyim Seni çöpe atacağım poşete yazık Bir sigara yakacağım ateşe yazık *** Aşk gidene acımak mı? Bu yükü taşımak mı? Yarayı kaşımak mı? Sor iyisi çıkacak mı? İçime akacak mı? Ve güneş açacak mı? *** Aşk gidene acımak mı? Bu yükü taşımak mı? Yarayı kaşımak mı? Sor iyisi çıkacak mı? İçime akacak mı? Ve güneş açacak mı? *** Aşk gidene acımak mı? Bu yükü taşımak mı? Yarayı kaşımak mı? Sor iyisi çıkacak mı? İçime akacak mı? Ve güneş açacak mı? *** Aşk gidene acımak mı? Bu yükü taşımak mı? Yarayı kaşımak mı? Sor iyisi çıkacak mı? İçime akacak mı? Ve güneş açacak mı?

Var Mı? (remix) Aranıyorum tasalanıyorum Ve dolanıyorum gece gece yeniden Acıması yok hayat aşaması yok Kademesi yok onun işi gücü ben *** Aranıyorum tasalanıyorum Ve dolanıyorum gece gece yeniden Acıması yok hayat aşaması yok Kademesi yok onun işi gücü ben *** Aşk beni bulana kadar Kaçmışım tutana kadar Birleşik düzene geçip İçmişim bıkana kadar *** Var mı? Elimi tutan Var mı? Bana dokunan Var mı? Beni okutan Var mı? Büyü bozucu *** Var mı? Yüzüme gülen Var mı? Beni büyüten Var mı? Huzur üreten Var mı? Beyin açıcı *** Var mı? Elimi tutan Var mı? Bana dokunan Var mı? Beni okutan Var mı? Büyü bozucu *** Var mı? Yüzüme gülen Var mı? Beni büyüten Var mı? Huzur üreten Var mı? Beyin açıcı *** Onun işi gücü ben *** Aranıyorum tasalanıyorum Ve dolanıyorum gece gece yeniden Acıması yok hayat aşaması yok Kademesi yok onun işi gücü ben *** Aşk beni bulana kadar Kaçmışım tutana kadar Birleşik düzene geçip İçmişim bıkana kadar *** Var mı? Elimi tutan Var mı? Bana dokunan Var mı? Beni okutan Var mı? Büyü bozucu *** Var mı? Yüzüme gülen Var mı? Beni büyüten Var mı? Huzur üreten Var mı? Beyin açıcı *** Aşk beni bulana kadar Kaçmışım tutana kadar Birleşik düzene geçip İçmişim bıkana kadar *** Var mı? Elimi tutan Var mı? Bana dokunan Var mı? Beni okutan Var mı? Büyü bozucu *** Var mı? Yüzüme gülen Var mı? Beni büyüten Var mı? Huzur üreten Var mı? Beyin açıcı *** Var mı? Elimi tutan Var mı? Bana dokunan Var mı? Beni okutan Var mı? Büyü bozucu *** Var mı? Yüzüme gülen Var mı? Beni büyüten Var mı? Huzur üreten Var mı? Beyin açıcı *** Var mı? Elimi tutan Var mı? Bana dokunan Var mı? Beni okutan Var mı? Büyü bozucu *** Var mı? Yüzüme gülen Var mı? Beni büyüten Var mı? Huzur üreten Var mı? Beyin açıcı *** Var mı?

Yok Mu Yok mu? *** Kalbim çıktı tam yerinden Bir ses duydum ta derinden İsmim hecelendi dilde İçten soldum takmadın mı? *** Aşkım sende pek vaziyet yok Önden buldum başka bilet yok Çok zor güldün benden sonra Kalpten birine rastlamadın mı? *** Yıpratmış ayrılık bünyemi yalan Taciz ediyorlar Koynumda besledim bir sürü yılan Aşktan ölüyorlar Ses geldi gönlümün talihi bozuk Tamir edemezsin Sizden mi korkucaz bünyeyi bozup Katil edemezsin *** Aşkım sende pek vaziyet yok Önden buldum başka bilet yok Çok zor güldün benden sonra Kalpten birine rastlamadın mı? *** Kalbim çıktı tam yerinden Bir ses duydum ta derinden İsmim hecelendi dilde İçten soldum takmadın mı? *** Aşkım sende pek vaziyet yok Önden buldum başka bilet yok Çok zor güldün benden sonra Kalpten birine rastlamadın mı? *** Yıpratmış ayrılık bünyemi yalan Taciz ediyorlar Koynumda besledim bir sürü yılan Aşktan ölüyorlar Ses geldi gönlümün talihi bozuk Tamir edemezsin Sizden mi korkucaz bünyeyi bozup Katil edemezsin *** Aşkım sende pek vaziyet yok Önden buldum başka bilet yok Çok zor güldün benden sonra Kalpten birine rastlamadın mı? *** Yıpratmış ayrılık bünyemi yalan Koynumda besledim bir sürü yılan Ses geldi gönlümün talihi bozuk Tamir edemezsin Sizden mi korkucaz bünyeyi bozup Katil edemezsin *** Aşkım sende pek vaziyet yok Önden buldum başka bilet yok Çok zor güldün benden sonra Kalpten birine rastlamadın mı? Kalpten birine rastlamadın mı? Kalpten birine rastlamadın mı? Kalpten birine rastlamadın mı?