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7/24 Dinle Gold 2011

Gold 2011 Şarkı Sözleri

Ferdi Özbeğen Gold 2011 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ferdi Özbeğen Gold 2011 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gold 2011 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ferdi Özbeğen

Ferdi Özbeğen

Gold 2011

  • Kim Ne Derse Desin

  • Aramızdaki

  • Elimle

  • Hayat İzi

  • Hile

  • İşim Olmaz (remix)

  • Kara Kedi (remix)

  • Koca Koca

  • Kolayca (remix)

  • Mikrop (remix)

  • Para Para

  • Poşet (remix)

  • Var Mı? (remix)

  • Yok Mu

  • Yıldız

  • Hile ( Slow Mix )

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