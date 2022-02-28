Mutluluklar Dilerim Şarkı Sözleri
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Ferdi Özbeğen
Mutluluklar Dilerim
Tüm Şarkıları
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Kupkuru bir aşk değil
Neler lazım insana
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Belki ben veremezdim onun verdiklerini
Güle güle sevgilim unutmalıyım seni
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Belki ben veremezdim onun verdiklerini
Güle güle sevgilim unutmalıyım seni
***
Aşkımız bir günahmış, sevap zannettim onu
Hayat masal değil ki tozpembe bitsin sonu
***
Aşkımız bir günahmış, sevap zannettim onu
Hayat masal değil ki tozpembe bitsin sonu
***
Madem beni almıyor mutluluğa giden yol
Ben razıyım sevgilim, yeter ki sen mutlu ol
***
Madem beni almıyor mutluluğa giden yol
Ben razıyım sevgilim, yeter ki sen mutlu ol
***
Hayır gözyaşı değil damlayan yanağımdan
Görüyorsun gülerek bakıyorum ardından
***
Hayır hayır gözyaşı değil damlayan yanağımdan
Görüyorsun gülerek bakıyorum ardından
***
Ayrıldı yollarımız işte bugün burada
Mutluluklar dilerim bir ömür boyu sana
***
Ayrıldı yollarımız işte bugün burada
Mutluluklar dilerim bir ömür boyu sana