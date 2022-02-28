Tek Başına Şarkı Sözleri
Ferdi Özbeğen Tek Başına şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ferdi Özbeğen Tek Başına şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Tek Başına sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Kimseyi sevmeden yaşayamazsın
Yalnızken hayata katlanamazsın
Dalında kuruyan bir çiçek gibi
Koklanıp sevilmeden yok olamazsın
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Vazgeç hayallerin öylece kalsın
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Tek başına değil biriyle varsın
Hatıralar sarar hep günlerini
Uzundur geceler kurtulamazsın
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Tek başına yaşamak kolay mı sanıyorsun, aldanıyorsun
Sen duvara bakarsın, duvarlar sana bakar, görüyor musun
Aynalar sorarsın, aynalar sana sorar, duyuyor musun
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Ayrılmak çok kolay, ayrılık zor gelir
Düşünmek istemezsin, hatıran dillenir
Yalnızlığın seni kahreder gün gelir