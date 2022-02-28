Vakit Yok Gemi Kalkıyor Artık Şarkı Sözleri
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Ferdi Özbeğen
Vakit Yok Gemi Kalkıyor Artık
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Geç kalacaksın, hiç yok zaman
Düşünme sakın, olma pişman
Yalnız kalamaz hiçbir yaratık
Vakit yok, gemi kalkıyor artık
***
Bu gemide ah ben de olsaydım
Açık denizlere yol alsaydım
Vız gelirdi her şey inan bana
Yeter ki ben sana varsaydım
***
Bu gemide ah ben de olsaydım
Açık denizlere yol alsaydım
Vız gelirdi her şey inan bana
Yeter ki ben sana varsaydım
***
Sormuyor musun kendi kendine?
Dünyada her şey dengi dengine
Aldırma, saat işliyor tık tık
Vakit yok, gemi kalkıyor artık
***
Bu gemide ah ben de olsaydım
Açık denizlere yol alsaydım
Vız gelirdi her şey inan bana
Yeter ki ben sana varsaydım
***
Bu gemide ah ben de olsaydım
Açık denizlere yol alsaydım
Vız gelirdi her şey inan bana
Yeter ki ben sana varsaydım
***
Hayat zalim, yollar pürüz
Bir damla güneş, sonra hep güz
Mutlu olmak en büyük varlık
Vakit yok, gemi kalkıyor artık
***
Bu gemide ah ben de olsaydım
Açık denizlere yol alsaydım
Vız gelirdi her şey inan bana
Yeter ki ben sana varsaydım
***
Bu gemide ah ben de olsaydım
Açık denizlere yol alsaydım
Vız gelirdi her şey inan bana
Yeter ki ben sana varsaydım
***
Bu gemide ah ben de olsaydım
Açık denizlere yol alsaydım
Vız gelirdi her şey inan bana
Yeter ki ben sana varsaydım
***
Bu gemide ah ben de olsaydım
Açık denizlere yol alsaydım
Vız gelirdi her şey inan bana
Yeter ki ben sana varsaydım