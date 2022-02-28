Ferdi Özbeğen

Geç kalacaksın, hiç yok zaman Düşünme sakın, olma pişman Yalnız kalamaz hiçbir yaratık Vakit yok, gemi kalkıyor artık *** Bu gemide ah ben de olsaydım Açık denizlere yol alsaydım Vız gelirdi her şey inan bana Yeter ki ben sana varsaydım *** Bu gemide ah ben de olsaydım Açık denizlere yol alsaydım Vız gelirdi her şey inan bana Yeter ki ben sana varsaydım *** Sormuyor musun kendi kendine? Dünyada her şey dengi dengine Aldırma, saat işliyor tık tık Vakit yok, gemi kalkıyor artık *** Bu gemide ah ben de olsaydım Açık denizlere yol alsaydım Vız gelirdi her şey inan bana Yeter ki ben sana varsaydım *** Bu gemide ah ben de olsaydım Açık denizlere yol alsaydım Vız gelirdi her şey inan bana Yeter ki ben sana varsaydım *** Hayat zalim, yollar pürüz Bir damla güneş, sonra hep güz Mutlu olmak en büyük varlık Vakit yok, gemi kalkıyor artık *** Bu gemide ah ben de olsaydım Açık denizlere yol alsaydım Vız gelirdi her şey inan bana Yeter ki ben sana varsaydım *** Bu gemide ah ben de olsaydım Açık denizlere yol alsaydım Vız gelirdi her şey inan bana Yeter ki ben sana varsaydım *** Bu gemide ah ben de olsaydım Açık denizlere yol alsaydım Vız gelirdi her şey inan bana Yeter ki ben sana varsaydım *** Bu gemide ah ben de olsaydım Açık denizlere yol alsaydım Vız gelirdi her şey inan bana Yeter ki ben sana varsaydım