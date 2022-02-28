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7/24 Dinle Bir Sır Gibi

Bir Sır Gibi Şarkı Sözleri

Ferdi Özbeğen Bir Sır Gibi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ferdi Özbeğen Bir Sır Gibi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bir Sır Gibi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ferdi Özbeğen

Ferdi Özbeğen

Bir Sır Gibi

  • Yok Yok Yalan Deme

  • Gündüzüm Seninle

  • Acı Gerçekler

  • Akşam Olur Gizli Gizli

  • Anladım ki Dolmamış Çilem

  • Dün Gece Seni Anladım

  • Elini Sallasan

  • Sana Ne Dediler

  • Yine Saçlarında Aklar

  • Mutlu Ol Yeter

  • Nerdesin Nerde

  • Seni Terkedeceğim

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