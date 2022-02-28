Bir Sır Gibi Şarkı Sözleri
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Ferdi Özbeğen
Bir Sır Gibi
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Gülmek için yaratılmış
Gözlerde yaşlar niye
Gülmek için yaratılmış
Gözlerde yaşlar niye
***
Sevmek için yaratılmış
Kalpler hep bomboş niye
Sevmek için yaratılmış
Kalpler hep bomboş niye
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Sevmesini bilmiyorsan
Bakma sakın gözlerime
Sevmesini bilmiyorsan
Bakma sakın gözlerime
***
Mutlu olmak istiyorsan
İnan inan sözlerime
Mutlu olmak istiyorsan
İnan inan sözlerime
***
Yok, yok yalan deme
Sevgi denen o gerçeğe
Yok, yok, yok yalan deme
Sevgi denen o gerçeğe
***
Sevmek acı gerçek acı
Benzer birbirine
Sevmek acı gerçek acı
Benzer birbirine
***
Yok, yok yalan deme
Sevgi denen o gerçeğe
Yok, yok, yok yalan deme
Sevgi denen o gerçeğe
***
Sevmek acı gerçek acı
Benzer birbirine
Sevmek acı gerçek acı
Benzer birbirine
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Gündüzüm seninle
Gecem seninle
Beyhude geçti bu
Ömrüm derdinle
***
Aşkını bir sır gibi
Senelerdir sakladım
Geceleri rüyada
İsmini sayıkladım
***
Aşkını bir sır gibi
Senelerdir sakladım
Geceleri rüyada
İsmini sayıkladım
***
Sevgilim saçların
Zannetme, solmaz
Dünyada sevenler
Bahtiyar olmaz
***
Aşkını bir sır gibi
Senelerdir sakladım
Geceleri rüyada
İsmini sayıkladım
***
Aşkını bir sır gibi
Senelerdir sakladım
Geceleri rüyada
İsmini sayıkladım
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