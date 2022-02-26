Yad Eller Şarkı Sözleri
Ferdi Tayfur Yad Eller şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ferdi Tayfur Yad Eller şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yad Eller sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Bir zaman benim de sevenim vardı
Bir an görmeseydim isyan ederdim
Ilık nefesini ateş sanırdım
Sanki alev gibi yakışı vardı
***
Öyle mahsun yüzü vardı
Öyle güzel gözleri vardı
Öyle melek huyu vardı
Öyle şirin sözleri vardı
***
Ne yazık ki sevgilimi
Merhametsiz yad eller
Yad eller, yad eller aldı
***
Ne yazık ki sevgilimi
Merhametsiz yad eller
Yad eller, yad eller aldı
***
Böyleydi sevgilim böyleydi işte
Çıldırırım belki ben bu gidişle
İpek saçlarını tarayışında
Omuzundan düşüp akışı vardı
***
Öyle mahsun yüzü vardı
Öyle güzel gözleri vardı
Öyle melek huyu vardı
Öyle şirin sözleri vardı
***
Ne yazık ki sevgilimi
Merhametsiz yad eller
Yad eller, yad eller aldı
***
Ne yazık ki sevgilimi
Merhametsiz yad eller
Yad eller, yad eller aldı