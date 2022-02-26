Ferdi Tayfur

Bir zaman benim de sevenim vardı Bir an görmeseydim isyan ederdim Ilık nefesini ateş sanırdım Sanki alev gibi yakışı vardı *** Öyle mahsun yüzü vardı Öyle güzel gözleri vardı Öyle melek huyu vardı Öyle şirin sözleri vardı *** Ne yazık ki sevgilimi Merhametsiz yad eller Yad eller, yad eller aldı *** Ne yazık ki sevgilimi Merhametsiz yad eller Yad eller, yad eller aldı *** Böyleydi sevgilim böyleydi işte Çıldırırım belki ben bu gidişle İpek saçlarını tarayışında Omuzundan düşüp akışı vardı *** Öyle mahsun yüzü vardı Öyle güzel gözleri vardı Öyle melek huyu vardı Öyle şirin sözleri vardı *** Ne yazık ki sevgilimi Merhametsiz yad eller Yad eller, yad eller aldı *** Ne yazık ki sevgilimi Merhametsiz yad eller Yad eller, yad eller aldı