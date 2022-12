Ferdi Tayfur

Ağlamazsam Uyuyamam Bir sen söyle birde beni dinler misin ey kardeşim Yıllar yılı bu yollarda ömrümü harcamışım Yıllar yılı aşk uğruna hayatımı kaybetmişim *** Hangimiz usanıp hangimiz bıkacağız Hangimiz yıkılmadan sabahı bulacağız Ben usanmam ben bıkmam ben onsuz yaşayamam Ben her gece gizli gizli ağlamazsam uyuyamam Ben her gece sessiz sessiz hıçkırmazsam uyuyamam *** Her sabaha umut dolu adımlarla koşuyorum Bunca çile dertten sonra hayret nasıl yaşıyorum Bunca çile dertten sonra şaştım nasıl yaşıyorum *** Çok şey var anlatacak sevgiden aşktan yana Teselliye kalkışma faydası olmaz bana Öyle sevdim sevilmedim sevenimi bilemedim Kim yüzüme güldüyse onu bana dost bildim Kim yüzüme güldüyse onu bana dost bildim *** Bırakalım bu mevzuyu sonu gelmez sözlerin Bak doluverdi ağlamam diyen gözlerin Haydi kalk sigaranı unutma burası kapanıyor Bu saatte bulamayız sigarasız da sabah olmuyor

Altın Kafes Senin sayende çok sevdim sevildim Sevdikçe aşk yakarmış öğrendim Tuhaf hikayemde bir tek ben yenildim Adıma yazılmış kaderimin önünde eğildim *** Bir daha görmemek için geriye dönmemek için Hayata dair rüyanı bir daha bölmemek için *** Yanıyor yansın kalan ömrüm Yıkık dökük bertaraf içim En zor ama en doğru seçim Seni unutmak… Senin için *** Her nefeste bin can vererek yaşar mıydım Altın kafeste aşkı hapsedecek adam mıydım Günah mı suç mu bir kere dönüp bakar mıydım Senin için olmasa senden kaçar mıydım *** Her nefeste bin can vererek yaşar mıydım Altın kafeste aşkı hapsedecek adam mıydım Günah mı suç mu bir kere dönüp bakar mıydım Senin için olmasa senden kaçar mıydım

Deli Gibi Kim demiş eski dost düşman olmaz diye Kim demiş gerçek aşk yalan olmaz diye Sen ve ben bir barıştık, on beş küstük Yıllar geçti, köprü yıkıldı, nehir kurudu *** Seni kimler istedi, Beni kimler bekledi Aşk bizi lanetledi Ama yine de benim canımsın *** Seni kimler istedi, Beni kimler bekledi Aşk bizi lanetledi Ama yine de benim canımsın *** Sevsem deli gibi Yine sarsam bedenini Aşkın kitabını Yazsam yeni gibi *** Sevsem deli gibi Yine sarsam bedenini Aşkın kitabını Yazsam yeni gibi

Dur Gitme Dur gitme biraz yaklaş yamacıma Lütfen dinle Haksızlık etme, pişmanlık yerine can veriyorum *** Kıskandım, evet hatta bir deliden biraz hallice Üzdüysem seni, affet saf yüreğim fark edemedi *** Kolay gelir hep ayrılık İlk başta terk edene Ama sonradan kor Yavaş yavaş işler en derinine *** Dur öyle gitme koyma bir başıma Sensiz olmaz Yok sensiz yapamam, üzmem seni Kırmam söz bir daha ağlatmam *** Yalvartma beni, kıydırtma canıma Sensiz bu kalp atmaz bir başına Yapma sakın dayanmaz yüreğim yokluğuna

Gülbeyaz Beyaz, gülbeyaz Kalbimde filizlendin Sonra yeşillendin Solmadın, solsaydın da kopartmazdım Benim bir tanemdin *** Yapmadım diyemem, yaptım Hatta yıllar sonra kendimle hesaplaştım Bir sabah anladım, Öptüm, öptüm güzel ellerini O an sana taptım *** Anladım işte, sendin beklediğim Sensin benim tek dileğim Bir rüya asla gerçek olmazmış diyenlere Gülüp geçtim *** Aşk böyledir, aşk süründürür diyenleri Unut bir tanem Aşkın benimle sonsuza kadar gülbeyaz

İnsaf Çoktan aldığım bir karardı Zor oldu dile dökmek Hiç yoktan verdiğim bu zararı Sana düşüyor affetmek *** Çoktan aldığım bir karardı Zor oldu dile dökmek Hiç yoktan verdiğim bu zararı Sana düşüyor affetmek *** Özledim, gözlerini özledim Söyledim bil ki başka biri yok Özledim, gözlerini özledim Söyledim bil ki başka biri yok *** İki dudağına bir ömür vereyim Her adımına yüreğimi sereyim E nazını da yap ama gözünü seveyim İnsaf benimki de can bebeğim *** İki dudağına bir ömür vereyim Her adımına yüreğimi sereyim E nazını da yap ama gözünü seveyim İnsaf benimki de can bebeğim

İstemem İstemem yine sol yanım ağrısın dursun İstemem ayrılığa bin ödül konsun Dostlarım arkamdan gülsün istemem Korkarım sensiz yaşamayı öğrenmem lazım *** Bakmadın yüzüme bile son kez giderken Bir veda öpücüğünü çok gördün gamsız Sarmadın bir de yaralarıma tuz döktün kansız Ağladım feryat figan sen duymadın *** Yüzünü bile görmek istemem Koparttım eski sayfalarını Mektuplarını yaktım giderken Dedim ya istemem *** Yüzünü bile görmek istemem Koparttım eski sayfalarını Mektuplarını yaktım giderken Dedim ya istemem

Kalbim Huzur veren hayalin baş ucumda Sen yoksun Kalbim kırık laf anlamadı ki yokluğunda Nasıl da sevmişim seni hala anlayamadım Hala içim titrer adını andığımda *** Hasretin yağmur gibi döküldü sensiz gecelere Derdimi kimseye anlatamadım, Sığdıramadım hecelere *** Hasretin yağmur gibi döküldü sensiz gecelere Derdimi kimseye anlatamadım, Sığdıramadım hecelere *** Kalbim nasıl da seni sevdi Nasıl gönül verdi Kaybettim kendimi *** Kalbim nasıl da seni sevdi Nasıl gönül verdi Kaybettim kendimi

Konu Senden Açılınca Dünden bugüne değişen hiçbir şey olmaz mı? Senden duyduğum heyecan bir an azalmaz mı? Sahiden yürek sevince ferman tanımaz mı? Maziden kalan bu miras peşimi bırakmaz mı? *** Aklıma takılan şey temel bir çelişkiden ibaret Madem aşk can yakarmış Bu huzur neye hacet? Alnıma yazılan şey Sevip sevilmekten ibaret Aşk ölür, yerini saygı alırmış Buna da hayret. *** Titriyor elim, sesim Kesiliveriyor sanki nefesim Ritmi kayıyor şu kalbimin Konu senden açılınca *** Yetmiyor ilim, bilim Tutulu veriyor ağzım, dilim İçi dışı yanıyor şu kalbimin Konu senden açılınca.

Sadece Arkadaşız Nasıl atıyor kalbim seninle dinle Dayanamaz yanar gece ateşinle Mucizenle yenilendim ellerinde Kaderimi gördüm sanki gözlerinde *** Ama yeni her şey gibi Bu da anlık heves mi? Yoksa kaderimiz mi? Zaman söyler mi gerçeğimizi? *** Gizli saklı buluşmalar Ama şimdi saklamalıyız Soran olursa neyse ne Ya gören olursa sadece arkadaşız *** Kalplerimiz patlayacak Ama şimdi susmalıyız Sorana biz yalanlarız Gören olursa sadece arkadaşız

Sen Ve Ben Elim telefona gidiyor Şunu bir arasam mı diyorum Mantık aşka hükmediyor Yine en başa dönüyorum *** Aklım geçmişe gidiyor Aynı sahneyi görüyorum Sen aşkı tavaf ederken Ben sözümden dönüyorum *** Hiç umut kalmadı ama Derdim de bu değil ki Eski günlerin hatırına Bir cümle söyleyeyim mi? *** Benim en iyi yanım sendin Bir olmazdın ama bütünlerdin Üzülmekteyse bütün derdin İnan üzmezdim üzülmezdin *** Benim en iyi yanım sendin Hatalarımı senle öğrendim Bugünkü aklım o gün olsa İnan üzmezdim üzülmezdin

Şike Dur, öyle bakma bana dur Nazın sözün sadece Güzelliğin yüzünden Çekilir mi yedi sene? *** Söyledim de sana dur Yapma dedim kaç kere Yalanların yüzünden Kızarmaz mı yüzün de *** Aldın, verdim aptal değil de Birazcık kördüm galiba güzelliğin yüzünden Aldın, verdim ben çok değiştim Sonunda gördüm galiba bir şeytan var dudaklarında *** Bir iki üç yetmez Dört beş altı olsun Bu iş burda bitmez Yaptın bana şike *** Bir bir söylüyorum Cümle alem duysun Böyle gelmiş, böyle gitmez Aşkın şike şike *** Bir iki üç yetmez Dört beş altı olsun Bu iş burda bitmez Yaptın bana şike *** Bir bir söylüyorum Cümle alem duysun Böyle gelmiş, böyle gitmez Aşkın şike şike *** Dur, öyle bakma bana dur Nazın sözün sadece Güzelliğin yüzünden Çekilir mi yedi sene? *** Söyledim de sana dur Yapma dedim kaç kere Yalanların yüzünden Kızarmaz mı yüzün de *** Aldın, verdim aptal değil de Birazcık kördüm galiba güzelliğin yüzünden Aldın, verdim ben çok değiştim Sonunda gördüm galiba bir şeytan var dudaklarında *** Bir iki üç yetmez Dört beş altı olsun Bu iş burda bitmez Yaptın bana şike *** Bir bir söylüyorum Cümle alem duysun Böyle gelmiş, böyle gitmez Aşkın şike şike *** Bir iki üç yetmez Dört beş altı olsun Bu iş burda bitmez Yaptın bana şike *** Bir bir söylüyorum Cümle alem duysun Böyle gelmiş, böyle gitmez Aşkın şike şike *** Gel otur bakalım Söz savunmanın Açık açık anlat da inanayım Yandık yanalım, kandık kanalım Hatırlamıyorsan yine sayalım *** Bir iki üç yetmez Dört beş altı olsun Bu iş burda bitmez Yaptın bana şike *** Bir bir söylüyorum Cümle alem duysun Böyle gelmiş, böyle gitmez Aşkın şike şike *** Bir iki üç yetmez Dört beş altı olsun Bu iş burda bitmez Yaptın bana şike *** Bir bir söylüyorum Cümle alem duysun Böyle gelmiş, böyle gitmez Aşkın şike şike *** Böyle gelmiş, böyle gitmez Aşkın şike şike

Siyah Beyaz Uzun zamandır hiç konuşmadık Yüzünü göremez oldum diye ben hiç unutmadım Mahallemizden gittin gideli Kapının önündeki küçük kediyle konuşmadım *** Ektiğin tomurcuklu çiçekleri Suladım her pazartesi elimle, Hiç kurutmadım Şimdi bir görsen nasıl filizlendi Köşeyi dönüp bir gün gelirsin diye toplamadım *** Off şimdi yalnız kaldı gözlerim Sensiz ve anlamsız Gel de otur biraz Çok zamansız gittin ellerim bak yalnız *** Yanı yanı başıma otur düşün biraz Bu sene de bahçelerde hep üzüm kiraz Bal damlayan dudaklarından şöyle biraz Öpücük almadan ölürsem Ömrüm hep siyah beyaz *** Yanı yanı başıma otur düşün biraz Bu sene de bahçelerde hep üzüm kiraz Bal damlayan dudaklarından şöyle biraz Öpücük almadan ölürsem Ömrüm hep siyah beyaz