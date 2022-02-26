Ferdi Tayfur

-
Bir sen söyle birde beni dinler misin ey kardeşim
Yıllar yılı bu yollarda ömrümü harcamışım
Yıllar yılı aşk uğruna hayatımı kaybetmişim
***
Hangimiz usanıp hangimiz bıkacağız
Hangimiz yıkılmadan sabahı bulacağız
Ben usanmam ben bıkmam ben onsuz yaşayamam
Ben her gece gizli gizli ağlamazsam uyuyamam
Ben her gece sessiz sessiz hıçkırmazsam uyuyamam
***
Her sabaha umut dolu adımlarla koşuyorum
Bunca çile dertten sonra hayret nasıl yaşıyorum
Bunca çile dertten sonra şaştım nasıl yaşıyorum
***
Çok şey var anlatacak sevgiden aşktan yana
Teselliye kalkışma faydası olmaz bana
Öyle sevdim sevilmedim sevenimi bilemedim
Kim yüzüme güldüyse onu bana dost bildim
Kim yüzüme güldüyse onu bana dost bildim
***
Bırakalım bu mevzuyu sonu gelmez sözlerin
Bak doluverdi ağlamam diyen gözlerin
Haydi kalk sigaranı unutma burası kapanıyor
Bu saatte bulamayız sigarasız da sabah olmuyor
-
Senin sayende
çok sevdim sevildim
Sevdikçe aşk yakarmış öğrendim
Tuhaf hikayemde
bir tek ben yenildim
Adıma yazılmış
kaderimin önünde eğildim
***
Bir daha görmemek için
geriye dönmemek için
Hayata dair rüyanı
bir daha bölmemek için
***
Yanıyor yansın kalan ömrüm
Yıkık dökük bertaraf içim
En zor ama en doğru seçim
Seni unutmak… Senin için
***
Her nefeste bin can
vererek yaşar mıydım
Altın kafeste aşkı
hapsedecek adam mıydım
Günah mı suç mu bir kere
dönüp bakar mıydım
Senin için olmasa
senden kaçar mıydım
***
Her nefeste bin can
vererek yaşar mıydım
Altın kafeste aşkı
hapsedecek adam mıydım
Günah mı suç mu bir kere
dönüp bakar mıydım
Senin için olmasa
senden kaçar mıydım
-
Kim demiş eski dost düşman olmaz diye
Kim demiş gerçek aşk yalan olmaz diye
Sen ve ben bir barıştık, on beş küstük
Yıllar geçti, köprü yıkıldı, nehir kurudu
***
Seni kimler istedi,
Beni kimler bekledi
Aşk bizi lanetledi
Ama yine de benim canımsın
***
Seni kimler istedi,
Beni kimler bekledi
Aşk bizi lanetledi
Ama yine de benim canımsın
***
Sevsem deli gibi
Yine sarsam bedenini
Aşkın kitabını
Yazsam yeni gibi
***
Sevsem deli gibi
Yine sarsam bedenini
Aşkın kitabını
Yazsam yeni gibi
-
Dur gitme biraz yaklaş yamacıma
Lütfen dinle
Haksızlık etme, pişmanlık yerine can veriyorum
***
Kıskandım, evet hatta bir deliden biraz hallice
Üzdüysem seni, affet saf yüreğim fark edemedi
***
Kolay gelir hep ayrılık
İlk başta terk edene
Ama sonradan kor
Yavaş yavaş işler en derinine
***
Dur öyle gitme koyma bir başıma
Sensiz olmaz
Yok sensiz yapamam, üzmem seni
Kırmam söz bir daha ağlatmam
***
Yalvartma beni, kıydırtma canıma
Sensiz bu kalp atmaz bir başına
Yapma sakın dayanmaz yüreğim yokluğuna
-
Beyaz, gülbeyaz
Kalbimde filizlendin
Sonra yeşillendin
Solmadın, solsaydın da kopartmazdım
Benim bir tanemdin
***
Yapmadım diyemem, yaptım
Hatta yıllar sonra kendimle hesaplaştım
Bir sabah anladım,
Öptüm, öptüm güzel ellerini
O an sana taptım
***
Anladım işte, sendin beklediğim
Sensin benim tek dileğim
Bir rüya asla gerçek olmazmış diyenlere
Gülüp geçtim
***
Aşk böyledir, aşk süründürür diyenleri
Unut bir tanem
Aşkın benimle sonsuza kadar gülbeyaz
-
Çoktan aldığım bir karardı
Zor oldu dile dökmek
Hiç yoktan verdiğim bu zararı
Sana düşüyor affetmek
***
Çoktan aldığım bir karardı
Zor oldu dile dökmek
Hiç yoktan verdiğim bu zararı
Sana düşüyor affetmek
***
Özledim, gözlerini özledim
Söyledim bil ki başka biri yok
Özledim, gözlerini özledim
Söyledim bil ki başka biri yok
***
İki dudağına bir ömür vereyim
Her adımına yüreğimi sereyim
E nazını da yap ama gözünü seveyim
İnsaf benimki de can bebeğim
***
İki dudağına bir ömür vereyim
Her adımına yüreğimi sereyim
E nazını da yap ama gözünü seveyim
İnsaf benimki de can bebeğim
-
İstemem yine sol yanım ağrısın dursun
İstemem ayrılığa bin ödül konsun
Dostlarım arkamdan gülsün istemem
Korkarım sensiz yaşamayı öğrenmem lazım
***
Bakmadın yüzüme bile son kez giderken
Bir veda öpücüğünü çok gördün gamsız
Sarmadın bir de yaralarıma tuz döktün kansız
Ağladım feryat figan sen duymadın
***
Yüzünü bile görmek istemem
Koparttım eski sayfalarını
Mektuplarını yaktım giderken
Dedim ya istemem
***
Yüzünü bile görmek istemem
Koparttım eski sayfalarını
Mektuplarını yaktım giderken
Dedim ya istemem
-
Huzur veren hayalin baş ucumda
Sen yoksun
Kalbim kırık laf anlamadı ki yokluğunda
Nasıl da sevmişim seni hala anlayamadım
Hala içim titrer adını andığımda
***
Hasretin yağmur gibi döküldü sensiz gecelere
Derdimi kimseye anlatamadım,
Sığdıramadım hecelere
***
Hasretin yağmur gibi döküldü sensiz gecelere
Derdimi kimseye anlatamadım,
Sığdıramadım hecelere
***
Kalbim nasıl da seni sevdi
Nasıl gönül verdi
Kaybettim kendimi
***
Kalbim nasıl da seni sevdi
Nasıl gönül verdi
Kaybettim kendimi
-
Dünden bugüne değişen hiçbir şey olmaz mı?
Senden duyduğum heyecan bir an azalmaz mı?
Sahiden yürek sevince ferman tanımaz mı?
Maziden kalan bu miras peşimi bırakmaz mı?
***
Aklıma takılan şey temel bir çelişkiden ibaret
Madem aşk can yakarmış
Bu huzur neye hacet?
Alnıma yazılan şey
Sevip sevilmekten ibaret
Aşk ölür, yerini saygı alırmış
Buna da hayret.
***
Titriyor elim, sesim
Kesiliveriyor sanki nefesim
Ritmi kayıyor şu kalbimin
Konu senden açılınca
***
Yetmiyor ilim, bilim
Tutulu veriyor ağzım, dilim
İçi dışı yanıyor şu kalbimin
Konu senden açılınca.
-
Nasıl atıyor kalbim seninle dinle
Dayanamaz yanar gece ateşinle
Mucizenle yenilendim ellerinde
Kaderimi gördüm sanki gözlerinde
***
Ama yeni her şey gibi
Bu da anlık heves mi?
Yoksa kaderimiz mi?
Zaman söyler mi gerçeğimizi?
***
Gizli saklı buluşmalar
Ama şimdi saklamalıyız
Soran olursa neyse ne
Ya gören olursa sadece arkadaşız
***
Kalplerimiz patlayacak
Ama şimdi susmalıyız
Sorana biz yalanlarız
Gören olursa sadece arkadaşız
-
Elim telefona gidiyor
Şunu bir arasam mı diyorum
Mantık aşka hükmediyor
Yine en başa dönüyorum
***
Aklım geçmişe gidiyor
Aynı sahneyi görüyorum
Sen aşkı tavaf ederken
Ben sözümden dönüyorum
***
Hiç umut kalmadı ama
Derdim de bu değil ki
Eski günlerin hatırına
Bir cümle söyleyeyim mi?
***
Benim en iyi yanım sendin
Bir olmazdın ama bütünlerdin
Üzülmekteyse bütün derdin
İnan üzmezdim üzülmezdin
***
Benim en iyi yanım sendin
Hatalarımı senle öğrendim
Bugünkü aklım o gün olsa
İnan üzmezdim üzülmezdin
-
Dur, öyle bakma bana dur
Nazın sözün sadece
Güzelliğin yüzünden
Çekilir mi yedi sene?
***
Söyledim de sana dur
Yapma dedim kaç kere
Yalanların yüzünden
Kızarmaz mı yüzün de
***
Aldın, verdim aptal değil de
Birazcık kördüm galiba güzelliğin yüzünden
Aldın, verdim ben çok değiştim
Sonunda gördüm galiba bir şeytan var dudaklarında
***
Bir iki üç yetmez
Dört beş altı olsun
Bu iş burda bitmez
Yaptın bana şike
***
Bir bir söylüyorum
Cümle alem duysun
Böyle gelmiş, böyle gitmez
Aşkın şike şike
***
Bir iki üç yetmez
Dört beş altı olsun
Bu iş burda bitmez
Yaptın bana şike
***
Bir bir söylüyorum
Cümle alem duysun
Böyle gelmiş, böyle gitmez
Aşkın şike şike
***
Dur, öyle bakma bana dur
Nazın sözün sadece
Güzelliğin yüzünden
Çekilir mi yedi sene?
***
Söyledim de sana dur
Yapma dedim kaç kere
Yalanların yüzünden
Kızarmaz mı yüzün de
***
Aldın, verdim aptal değil de
Birazcık kördüm galiba güzelliğin yüzünden
Aldın, verdim ben çok değiştim
Sonunda gördüm galiba bir şeytan var dudaklarında
***
Bir iki üç yetmez
Dört beş altı olsun
Bu iş burda bitmez
Yaptın bana şike
***
Bir bir söylüyorum
Cümle alem duysun
Böyle gelmiş, böyle gitmez
Aşkın şike şike
***
Bir iki üç yetmez
Dört beş altı olsun
Bu iş burda bitmez
Yaptın bana şike
***
Bir bir söylüyorum
Cümle alem duysun
Böyle gelmiş, böyle gitmez
Aşkın şike şike
***
Gel otur bakalım
Söz savunmanın
Açık açık anlat da inanayım
Yandık yanalım, kandık kanalım
Hatırlamıyorsan yine sayalım
***
Bir iki üç yetmez
Dört beş altı olsun
Bu iş burda bitmez
Yaptın bana şike
***
Bir bir söylüyorum
Cümle alem duysun
Böyle gelmiş, böyle gitmez
Aşkın şike şike
***
Bir iki üç yetmez
Dört beş altı olsun
Bu iş burda bitmez
Yaptın bana şike
***
Bir bir söylüyorum
Cümle alem duysun
Böyle gelmiş, böyle gitmez
Aşkın şike şike
***
Böyle gelmiş, böyle gitmez
Aşkın şike şike
-
Uzun zamandır hiç konuşmadık
Yüzünü göremez oldum diye ben hiç unutmadım
Mahallemizden gittin gideli
Kapının önündeki küçük kediyle konuşmadım
***
Ektiğin tomurcuklu çiçekleri
Suladım her pazartesi elimle,
Hiç kurutmadım
Şimdi bir görsen nasıl filizlendi
Köşeyi dönüp bir gün gelirsin diye toplamadım
***
Off şimdi yalnız kaldı gözlerim
Sensiz ve anlamsız
Gel de otur biraz
Çok zamansız gittin ellerim bak yalnız
***
Yanı yanı başıma otur düşün biraz
Bu sene de bahçelerde hep üzüm kiraz
Bal damlayan dudaklarından şöyle biraz
Öpücük almadan ölürsem
Ömrüm hep siyah beyaz
***
Yanı yanı başıma otur düşün biraz
Bu sene de bahçelerde hep üzüm kiraz
Bal damlayan dudaklarından şöyle biraz
Öpücük almadan ölürsem
Ömrüm hep siyah beyaz
-
Üzgünüm, haklısın geç oldu
Aslında ben de çok yazmak istedim
Bugün yoğun, yarın boşum derken
Bir de baktım bugün yedi yıl olmuş
***
Acaba neler yaptın? Nasıl geçti?
Evlendin mi? Çoluk çocuk mesela?
Taşındın mı? Değişti mi adresin?
Değiştiyse nerdesin şu anda?
***
Kim bilir belki de sormaya çekindiğim her şey güzel hikayende
Belki de bu yüzden, sırf bu yüzden
Yazmadım bunca sene
***
Yıllar sonra, yıllar sonra merakımdan geldim yine
Dolaştım yollarında
Yıllar sonra, yıllar sonra tesadüfen karşılaşsak
Ayvalık yollarında