Ferdi Tayfur

Duyarsan ağlama canım sevgilim Ben her gün ölüp dirilmeye alıştım Bazen şehirlerde, bazen köylerde Bir yırtık resminle aramaya alıştım *** Dediler "Aşk için yakma kendini" Bilmezler içimdeki sevgimi Sana bağlamışım ben kaderimi Derbeder etsen de sürünmeye alıştım *** Sana bağlamışım ben hayatımı Perişan etsen de bu hayata alıştım *** Karanlık gecelerin sessizliğinde Geçiyorum kendimden, can kalmaz bende Bazen vadilerde, bazen çöllerde İsmini haykırıp ağlamaya alıştım *** Bir garip aşığım sevdim gönülden Felek yar etmedi seni aldı elimden Derdim yetmez gibi elin dilinden Her gün binbir türlü söyleyene alıştım *** Derdim yetmez gibi elin dilinden Her gün acı tatlı söyleyene alıştım *** Gücüm yetmez dağ başında kalırsam Ferhat gibi kayaları delersem Kerem olur aşklarla yanarsam Bağrımı dağlayan, bağrımı dağlayan kora alıştım, alıştım, alıştım