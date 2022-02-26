Ferdi Tayfur

Almanya treni kalkıyor gardan Gönül ister mi hiç ayrılmak yardan? Almanya treni kalkıyor gardan Gönül ister mi hiç ayrılmak yardan? Feleğe sözüm yok, böyle yazmış yaradan Belki bir gün dönerim, sen gelme ardımdan *** Ağlatma beni, sızlatma canım beni Ağlatma beni, sızlatma gülüm beni Almanya çok uzak, terk etme beni Almanya da mektupsuz bırakma beni *** Almanya treninde gözlerim doldu Tatlı hatıralarım sılamda kaldı Almanya treninde gözlerim doldu Tatlı hatıralarım yurdumda kaldı Gurbet elde acılarım, kesilmez artık Kader pençesini, bağrıma vurdu *** Ağlatma beni, sızlatma canım beni Ağlatma beni, sızlatma gülüm beni Almanya da habersiz bırakma beni Almanya da mektupsuz bırakma beni