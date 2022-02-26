Huzurum Kalmadı Şarkı Sözleri
Ferdi Tayfur Huzurum Kalmadı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ferdi Tayfur Huzurum Kalmadı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Huzurum Kalmadı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ferdi Tayfur
Huzurum Kalmadı
-
Almanya treni kalkıyor gardan
Gönül ister mi hiç ayrılmak yardan?
Almanya treni kalkıyor gardan
Gönül ister mi hiç ayrılmak yardan?
Feleğe sözüm yok, böyle yazmış yaradan
Belki bir gün dönerim, sen gelme ardımdan
***
Ağlatma beni, sızlatma canım beni
Ağlatma beni, sızlatma gülüm beni
Almanya çok uzak, terk etme beni
Almanya da mektupsuz bırakma beni
***
Almanya treninde gözlerim doldu
Tatlı hatıralarım sılamda kaldı
Almanya treninde gözlerim doldu
Tatlı hatıralarım yurdumda kaldı
Gurbet elde acılarım, kesilmez artık
Kader pençesini, bağrıma vurdu
***
Ağlatma beni, sızlatma canım beni
Ağlatma beni, sızlatma gülüm beni
Almanya da habersiz bırakma beni
Almanya da mektupsuz bırakma beni
-
Bilsen uzaklarda kimler ağlıyor
Gelemem sevdiğim felek koymuyor
Gurbet eller bana bir mesken oldu
Gelemem sevdiğim kader bağlıyor
Huzurum kalmadı fani dünyada
Yapıştı canıma bir kara sevda
***
Bu hasretlik bizi çürütecek mi
Bir gün ağlatmayıp güldürecek mi
Yoksa kavuşmadan bizi yaradan
Şu gurbet ellerde öldürecek mi
Huzurum kalmadı yalan dünyada
Yapıştı canıma bir kara sevda
Huzurum kalmadı fani dünyada
Yapıştı canıma bir kara sevda
-
-
-
-
-
-