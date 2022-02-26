Ferdi Tayfur

Bir parça ümidi çok görme bana Ümitsiz bir aşkın anlamı olmaz Severek açıver kalbini bana Sevmeyen bir kalbin anlamı olmaz *** En gerçek bir aşkla uzat kolunu Tanrı bile sever aşık kulunu Boş yere bekletme sakın yolunu Yolcusuz yolların anlamı olmaz *** Ümit ver seveyim daha yıllarca Ümitsiz yılların anlamı olmaz Sen ki bir çiçeksin ben kuru bir dal Çiçeksiz dalların anlamı olmaz *** En gerçek bir aşkla uzat kolunu Tanrı bile sever aşık kulunu Boş yere bekletme sakın yolunu Yolcusuz yolların anlamı olmaz