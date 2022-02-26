Unutamam Şarkı Sözleri
Ferdi Tayfur Unutamam şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ferdi Tayfur Unutamam şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Unutamam sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Bir parça ümidi çok görme bana
Ümitsiz bir aşkın anlamı olmaz
Severek açıver kalbini bana
Sevmeyen bir kalbin anlamı olmaz
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En gerçek bir aşkla uzat kolunu
Tanrı bile sever aşık kulunu
Boş yere bekletme sakın yolunu
Yolcusuz yolların anlamı olmaz
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Ümit ver seveyim daha yıllarca
Ümitsiz yılların anlamı olmaz
Sen ki bir çiçeksin ben kuru bir dal
Çiçeksiz dalların anlamı olmaz
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En gerçek bir aşkla uzat kolunu
Tanrı bile sever aşık kulunu
Boş yere bekletme sakın yolunu
Yolcusuz yolların anlamı olmaz
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Bir ben miyim perişan gecenin karanlığında
Yosun tuttu gözlerim yalnızlar rıhtımında
***
Bütün gece ağladım dalgalar kucağında
Yosun tuttu gözlerin yalnızlar rıhtımında
***
Bir beni mi unuttular uçup gitti martılar
Geceler ben ve deniz yalnızlar rıhtımında
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Bütün gece ağladım dalgalar kucağında
Yosun tuttu gözlerin yalnızlar rıhtımında
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Bütün gece ağladım dalgalar kucağında
Yosun tuttu gözlerin yalnızlar rıhtımında
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