Ferdi Tayfur

Anne, anne, anne duy sesimi, yalvarıyorum Anne, anne, anne duy sesimi, yalvarıyorum İçimde öyle bir volkan kaynıyor Yakıyor, yakıyor kavruluyorum *** Sakın sorma, bunu bana, neyin nesidir Bu benim, gönlümün efsanesidir Sakın sorma, bunu bana, neyin nesidir Bu benim, gönlümün efsanesidir Buluşurduk gizli gizli koşuşurduk kırlarda Bu benim ömrümün hikayesidir Anne *** Anne, anne güvenme derdin, her gördüğüne Anne, anne inanma derdin, her duyduğuna *** Kulağım sağırdı, gözüm kör sanki Ne olur, ne olur bağısla beni Bu nasıl dünyadır her şey tersine Sevenin, karşılık, yok sevgisine Bu nasıl dünyadır her şey tersine Sevenin, karşılık, yok sevgisine İnanmıştım çok sevmiştim Biz mutluyuz sanmıştım Ne yazık, ne yazık ben aldanmışım *** Anne, anne, anne duy sesimi, duy, yalvarıyorum Anne