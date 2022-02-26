Aramızda Engeller Var Şarkı Sözleri
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Ferdi Tayfur
Aramızda Engeller Var
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Avareyim avareyim,
Çok seven bir divaneyim,
Sana aşık olmasaydım,
Seni böyle sever miydim?
***
Derdimize ne bir çare,
Ne de biraz teselli var,
Ümitsiz bir bekleyiş bu,
Aramızda engeller var, engeller var, engeller var.
***
Ben bir damlayım, sen bir denizsin,
Ben gökte yıldız, sen güneşimsin,
Ben aşk isteyen bir seven,
Sen vermeyen vefasızsın,
Hayırsızsın, insafsızsın, sevgilim.
***
Sen orada ben burada,
Olur mu yar olur mu yar?
Gönül sevdiğinden ayrı,
Kalır mı yar kalır mı yar?
***
Aramızda sıra dağlar,
Kalbimizde kederler var,
Yalnız ümit hasret değil,
Aramızda engeller var, engeller var, engeller var…