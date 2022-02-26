Ferdi Tayfur

Avareyim avareyim, Çok seven bir divaneyim, Sana aşık olmasaydım, Seni böyle sever miydim? *** Derdimize ne bir çare, Ne de biraz teselli var, Ümitsiz bir bekleyiş bu, Aramızda engeller var, engeller var, engeller var. *** Ben bir damlayım, sen bir denizsin, Ben gökte yıldız, sen güneşimsin, Ben aşk isteyen bir seven, Sen vermeyen vefasızsın, Hayırsızsın, insafsızsın, sevgilim. *** Sen orada ben burada, Olur mu yar olur mu yar? Gönül sevdiğinden ayrı, Kalır mı yar kalır mı yar? *** Aramızda sıra dağlar, Kalbimizde kederler var, Yalnız ümit hasret değil, Aramızda engeller var, engeller var, engeller var…