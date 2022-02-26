Ayrılacağım Şarkı Sözleri
Ferdi Tayfur Ayrılacağım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ferdi Tayfur Ayrılacağım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ayrılacağım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Tek kelime söylemeden
Habersizce gidiverdin
Tek kelime söylemeden
Habersizce gidiverdin
***
Alay ettin hislerimle
Hakkın yoktu sevgilim, beni böyle üzmeye
Çekmem artık kahrını, ayrılacağım
Hıçkırığa boğuldum satırları yazarken
Fakat kararım kesin, ayrılacağım
***
Hakkın yoktu sevgilim, beni böyle üzmeye
Çekmem artık kahrını, ayrılacağım
Hıçkırığa boğuldum satırları yazarken
Fakat kararım kesin, ayrılacağım
***
Feda ettim hayatımı
Razı oldum sensizliğe
Feda ettim hayatımı
Razı oldum sensizliğe
***
Anlamadın sevdiğimi
Hakkın yoktu sevgilim beni böyle üzmeye
Çekmem artık kahrını, ayrılacağım
Hıçkırığa boğuldum satırları yazarken
Fakat kararım kesin, ayrılacağım
***
Hakkın yoktu sevgilim beni böyle üzmeye
Çekmem artık kahrını, ayrılacağım
Hıçkırığa boğuldum satırları yazarken
Fakat kararım kesin, ayrılacağım