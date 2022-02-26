Ferdi Tayfur

Bağ Bozumu Şarkı Sözleri
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Bir bağbozumuydu gidişin, plajlar boşalmıştı
Bilmem farkında mıydın halimin, aklım sana takılmıştı
Nasıl da geçiverdi koskoca bir yaz mevsimi
Sonumu bile bile yakmışım kendi kendimi
***
Nasıl da geçiverdi koskoca bir yaz mevsimi
Sonumu bile bile yakmışım kendi kendimi
***
Sensizlik çöküverdi uzanan sahillere
İsmini haykırırım çığlık çığlık denizlere
Sensizlik çöküverdi uzanan sahillere
İsmini haykırırım çığlık çığlık denizlere
***
Bir daha görecek miyim aşkların en güzelini?
Şimdiden özler oldum o güzel gözlerini
Nasıl da geçiverdi koskoca bir yaz mevsimi
Sonumu bile bile yakmışım kendi kendimi
***
Nasıl da geçiverdi koskoca bir yaz mevsimi
Sonumu bile bile yakmışım kendi kendimi
***
Sensizlik çöküverdi uzanan sahillere
İsmini haykırırım çığlık çığlık denizlere
Sensizlik çöküverdi uzanan sahillere
İsmini haykırırım çığlık çığlık denizlere
***
Senin olduğun yerde yağmur var mı?
Kar başladı mı, yoksa gönderiyim sana
Göndereyim gözyaşlarımı
Sensizlik çöküverdi uzanan sahillere