Ferdi Tayfur

Bir bağbozumuydu gidişin, plajlar boşalmıştı Bilmem farkında mıydın halimin, aklım sana takılmıştı Nasıl da geçiverdi koskoca bir yaz mevsimi Sonumu bile bile yakmışım kendi kendimi *** Nasıl da geçiverdi koskoca bir yaz mevsimi Sonumu bile bile yakmışım kendi kendimi *** Sensizlik çöküverdi uzanan sahillere İsmini haykırırım çığlık çığlık denizlere Sensizlik çöküverdi uzanan sahillere İsmini haykırırım çığlık çığlık denizlere *** Bir daha görecek miyim aşkların en güzelini? Şimdiden özler oldum o güzel gözlerini Nasıl da geçiverdi koskoca bir yaz mevsimi Sonumu bile bile yakmışım kendi kendimi *** Nasıl da geçiverdi koskoca bir yaz mevsimi Sonumu bile bile yakmışım kendi kendimi *** Sensizlik çöküverdi uzanan sahillere İsmini haykırırım çığlık çığlık denizlere Sensizlik çöküverdi uzanan sahillere İsmini haykırırım çığlık çığlık denizlere *** Senin olduğun yerde yağmur var mı? Kar başladı mı, yoksa gönderiyim sana Göndereyim gözyaşlarımı Sensizlik çöküverdi uzanan sahillere