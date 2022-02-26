Bana da Söyle (1991) Şarkı Sözleri
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Ferdi Tayfur
Bana da Söyle (1991)
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Yılları bir güne nasıl sığdırdın?
Bana da söyle, bana da söyle bende bileyim.
Hasretin acısını nasıl dindirdin?
Bana da söyle, bana da söyle bende bileyim.
***
Yüreğin ince ince sızlamadı mı?
Gözlerin gizli gizli ağlamadı mı?
Bana da söyle, bana da söyle,
Bana da söyle bende bileyim.
***
Yüreğin ince ince sızlamadı mı?
Gözlerin gizli gizli ağlamadı mı?
Bana da söyle, bana da söyle,
Bana da söyle bende bileyim.
***
Sana yalvarmıştım
Sana yakarmıştım
Senden başka kimsem
Kimsem yok demiştim
***
Sana yalvarmıştım
Sana ağlamıştım
Senden başka kimsem
Kimsem yok demiştim
***
Ben şimdi uzakta, hasret içindeyim.
Sen yoksun yanımda, hayalindeyim.
Anlatmadın ki bana derdini,
Söylemedin ki nerden bileyim?
***
Yüreğin ince ince sızlamadı mı?
Gözlerin gizli gizli ağlamadı mı?
Bana da söyle, bana da söyle
Bana da söyle bende bileyim
***
Yüreğin ince ince sızlamadı mı?
Gözlerin gizli gizli ağlamadı mı?
Bana da söyle, bana da söyle,
Bana da söyle bende bileyim
***
Yılları bir güne nasıl sığdırdın?
Bana da söyle bende bileyim.
Hasretin acısını nasıl dindirdin?
Bana da söyle bende bileyim.
Bana da söyle, bana da söyle bende bileyim.
***
Yüreğin ince ince sızlamadı mı?
Gözlerin gizli gizli ağlamadı mı?
Bana da söyle, bana da söyle,
Bana da söyle bende bileyim
***
Yüreğin ince ince sızlamadı mı?
Gözlerin gizli gizli ağlamadı mı?
-
Esin, esin, esin rüzgarlar esin
Esin, esin, esin rüzgarlar esin
***
Saçlarından bir tel
Baharından bir yel gelsin hasretim dinsin
Saçlarından bir tel
Baharından bir yel gelsin hasretim dinsin
***
İçim yanıyor içim
Sevgilimden uzakta
Acı bir hasret kaldı bana ondan
Bana ondan bu aşkta
***
Acı bir hasret kaldı bana ondan
Bana ondan bu aşkta
Esin, esin, esin rüzgarlar esin
Esin, esin, esin rüzgarlar esin
***
Esin, esin, esin rüzgarlar esin
Esin, esin, esin rüzgarlar esin
***
Bana ondan bir ses
Bana ondan nefes gelsin hasretim dinsin
Bana ondan bir ses
Bana ondan nefes gelsin hasretim dinsin
***
İçimde bir ümit var
Dönecek biliyorum
Aşkımın kıymetini
Bir gün bilir, bir gün bilir diyorum
Aşkımın kıymetini
Bir gün bilir, elbet bilir diyorum
***
Esin, esin, esin rüzgarlar esin
Esin, esin, esin rüzgarlar esin
Esin, esin, esin rüzgarlar esin
-
Sen miydin dün gece rüyama giren
Sen miydin dün gece uykumu bölen
Sen miydin gerçeğe dönmek isteyen
Sen miydin bu dargınlık bitsin diyen
***
Gelirsen korkma başımı çevirmem
Gelirsen son kavgamızdan söz etmem
Gelirsen gerçek aşkım canım benim
***
Gelirsen kapına güller sererim
Gelirsen başını okşar severim
***
Gelirsen gerçek aşkım canım benim
***
Kolay mı böyle bir aşkı unutmak
Kolay mı birdenbire yalnız kalmak
Kolay mı gittiğin yollara bakmak
Kolay mı başka birine bağlanmak
***
Gelirsen korkma başımı çevirmem
Gelirsen son kavgamızdan söz etmem
Gelirsen gerçek aşkım canım benim
***
Gelirsen kapına güller sererim
Gelirsen başını okşar severim
Gelirsen gerçek aşkım canım benim
-
Usanmıyor deli gönlüm, usanmıyor
Bıkmıyor bir türlü senden, bıkmıyor
Usanmıyor deli gönlüm, usanmıyor
Bıkmıyor bir türlü senden, bıkmıyor
***
Nereye baksam, kiminle konuşsam
Sevdalı gözlerim hep seni arıyor
Nereye baksam, kiminle konuşsam
Sevdalı gözlerim hep seni arıyor
***
Fırtınalar kopuyor divane gönlümde
Sana kırılsam, sana darılsam
Ne zaman kahredip senden ayrılsam
***
Fırtınalar kopuyor divane gönlümde
Sana kırılsam, sana darılsam
Ne zaman kahredip senden ayrılsam
***
Silinmiyor gözlerimden, silinmiyor
Gitmiyor hayalin karşımdan, gitmiyor
Silinmiyor gözlerimden, silinmiyor
Gitmiyor hayalin karşımdan, gitmiyor
***
Nereye baksam, kiminle konuşsam
Sevdalı gözlerim hep seni arıyor
Nereye baksam, kiminle konuşsam
Sevdalı gözlerim hep seni arıyor
***
Fırtınalar kopuyor divane gönlümde
Sana kırılsam, sana darılsam
Ne zaman kahredip senden ayrılsam
***
Fırtınalar kopuyor divane gönlümde
Sana kırılsam, sana darılsam
Ne zaman kahredip senden ayrılsam
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