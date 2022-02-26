Ferdi Tayfur

Yılları bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, bana da söyle bende bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, bana da söyle bende bileyim. *** Yüreğin ince ince sızlamadı mı? Gözlerin gizli gizli ağlamadı mı? Bana da söyle, bana da söyle, Bana da söyle bende bileyim. *** Yüreğin ince ince sızlamadı mı? Gözlerin gizli gizli ağlamadı mı? Bana da söyle, bana da söyle, Bana da söyle bende bileyim. *** Sana yalvarmıştım Sana yakarmıştım Senden başka kimsem Kimsem yok demiştim *** Sana yalvarmıştım Sana ağlamıştım Senden başka kimsem Kimsem yok demiştim *** Ben şimdi uzakta, hasret içindeyim. Sen yoksun yanımda, hayalindeyim. Anlatmadın ki bana derdini, Söylemedin ki nerden bileyim? *** Yüreğin ince ince sızlamadı mı? Gözlerin gizli gizli ağlamadı mı? Bana da söyle, bana da söyle Bana da söyle bende bileyim *** Yüreğin ince ince sızlamadı mı? Gözlerin gizli gizli ağlamadı mı? Bana da söyle, bana da söyle, Bana da söyle bende bileyim *** Yılları bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle bende bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle bende bileyim. Bana da söyle, bana da söyle bende bileyim. *** Yüreğin ince ince sızlamadı mı? Gözlerin gizli gizli ağlamadı mı? Bana da söyle, bana da söyle, Bana da söyle bende bileyim *** Yüreğin ince ince sızlamadı mı? Gözlerin gizli gizli ağlamadı mı?