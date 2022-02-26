Ferdi Tayfur

Öyle uzak uzak bakma gözlerime ne olur O küskün hâlini saplama yüreğime Öyle uzak uzak bakma gözlerime ne olur O küskün hâlini saplama yüreğime *** Bir sen kaldın düşlerimin zirvesinde Bir sen kaldın umutların ötesinde Bir sen, bir sen *** Anadan doğma yaralı, yorgun (Ben) Anadan doğma yürekten vurgun *** Anadan doğma sana sevdalı Seninle başladı hayat hikâyem Seninle, seninle, seninle son bulmalı *** Sen de çekip gitme, çıkma hayatımdan ne olur Hasret yangınlarıyla dağlama yüreğimi Sen de çekip gitme, çıkma hayatımdan ne olur Hasret yangınlarıyla dağlama yüreğimi *** Bir sen kaldın sevdasına tutulduğum Bir sen kaldın ölümüne kurulduğum Bir sen, bir sen *** Anadan doğma yaralı, yorgun (Ben) Anadan doğma yürekten vurgun *** Anadan doğma sana sevdalı Seninle başladı hayat hikâyem Seninle, seninle, seninle son bulmalı *** Anadan doğma yaralı, yorgun (Ben) Anadan doğma yürekten vurgun *** Anadan doğma sana sevdalı Seninle başladı hayat hikâyem Seninle, seninle, seninle son bulmalı