Ben Anadan Doğma Yaralı Şarkı Sözleri
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Ferdi Tayfur
Ben Anadan Doğma Yaralı
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Öyle uzak uzak bakma gözlerime ne olur
O küskün hâlini saplama yüreğime
Öyle uzak uzak bakma gözlerime ne olur
O küskün hâlini saplama yüreğime
***
Bir sen kaldın düşlerimin zirvesinde
Bir sen kaldın umutların ötesinde
Bir sen, bir sen
***
Anadan doğma yaralı, yorgun
(Ben)
Anadan doğma yürekten vurgun
***
Anadan doğma sana sevdalı
Seninle başladı hayat hikâyem
Seninle, seninle, seninle son bulmalı
***
Sen de çekip gitme, çıkma hayatımdan ne olur
Hasret yangınlarıyla dağlama yüreğimi
Sen de çekip gitme, çıkma hayatımdan ne olur
Hasret yangınlarıyla dağlama yüreğimi
***
Bir sen kaldın sevdasına tutulduğum
Bir sen kaldın ölümüne kurulduğum
Bir sen, bir sen
***
Anadan doğma yaralı, yorgun
(Ben)
Anadan doğma yürekten vurgun
***
Anadan doğma sana sevdalı
Seninle başladı hayat hikâyem
Seninle, seninle, seninle son bulmalı
***
Anadan doğma yaralı, yorgun
(Ben)
Anadan doğma yürekten vurgun
***
Anadan doğma sana sevdalı
Seninle başladı hayat hikâyem
Seninle, seninle, seninle son bulmalı