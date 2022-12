Bende özledim ben de Resmin var şu an elimde Sana koşmak isterim Derman yok dizlerimde *** Bende özledim ben de Resmin var şu an elimde Sana koşmak isterim Derman yok dizlerimde *** Ne kadar çok Aşka intizar eden Kimi çok seviliyor Kimi yoksun sevgiden *** Ne kadar çok Aşka intizar eden Kimi çok seviliyor Kimi yoksun sevgiden Sen orada ben burada Bir şey gelmez elimizden Sen orada ben burada Bende özledim bende *** Bende özledim ben de Resmin var şu an elimde Sana koşmak isterim Derman yok dizlerimde *** Bende özledim ben de Resmin var şu an elimde Sana koşmak isterim Derman yok dizlerimde *** Canımdasın dilde değil Bu haykırış elde değil Bırakıp da giden sensin Bunun suçu bende değil *** Canımdasın dilde değil Bu haykırış elde değil Terk edipte giden sensin Bunun suçu bende değil *** Yavrunun anası gibi Sevenin sevdası gibi Derdimin dermanı gibi Ben de özledim bende. *** Bende özledim ben de Resmin var şu an elimde Sana koşmak isterim Derman yok dizlerimde *** Bende özledim ben de Resmin var şu an elimde Sana koşmak isterim Derman yok dizlerimde *** Bende özledim ben de Resmin var şu an elimde Sana koşmak isterim Derman yok dizlerimde *** Bende özledim ben de Resmin var şu an elimde Sana koşmak isterim Derman yok dizlerimde *** Bende özledim ben de Resmin var şu an elimde Sana koşmak isterim Derman yok dizlerimde