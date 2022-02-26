Mor Güller-Fadime'nin Düğünü Şarkı Sözleri
Ferdi Tayfur Mor Güller-Fadime'nin Düğünü şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ferdi Tayfur Mor Güller-Fadime'nin Düğünü şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Mor Güller-Fadime'nin Düğünü sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ferdi Tayfur
Mor Güller-Fadime'nin Düğünü
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Sana ne ben sana tutulmuşum
Sana ne ben sana vurulmuşum
Sana ne gönül benim
Sana ne ömür benim
Gözlerim yansa da acıyan can benim
***
Bazen durgun su gibi
Bazen rüzgar gibiyim
Benim huyum kurusun
Ben çılgının biriyim
***
Bazen durgun su gibi
Bazen rüzgar gibiyim
Benim huyum kurusun
Ben aşığın biriyim
***
Sana ne gönül benim
Sana ne ömür benim
Gözlerim yansa da acıyan can benim
***
Sana ne gönül benim
Sana ne ömür benim
Gözlerim yansa da acıyan can benim
***
Sana ne ben seni seviyorsam
Sana ne ben seni özlüyorsam
Sana ne hayat benim
Sana ne feryat benim
Yüreğim sızlarsa acıyan can benim
***
Bazen durgun su gibi
Bazen rüzgar gibiyim
Benim huyum kurusun
Ben çılgının biriyim
***
Bazen durgun su gibi
Bazen rüzgar gibiyim
Benim huyum kurusun
Ben aşığın biriyim
***
Sana ne gönül benim
Sana ne ömür benim
Gözlerim yansa da acıyan can benim
***
Sana ne ah gönül benim
Sana ne ah ömür benim
Gözlerim yansa da acıyan can benim
***
Sana ne gönül benim
Sana ne ömür benim
Gözlerim...
-
Bir zamanlar
Sıcak eller dolaşırdı saçlarımda
Öpücükler eksilmezdi yanaklarımda
Annem vardı yanımda, babam da
***
Şimdi onlar uzaklarda
Dönüşü olmayan yolda
Gittiler, beni terk ettiler
***
Ağlasam da, faydası yok
Feryat etsem duymazlar
Duymazlar, dönemezler
***
Bari sen olma onlardan yana
Bari sen boynumu bükük koyma
Bari sen canım kal yanımda
***
Bari sen olma onlardan yana
Bari sen boynumu bükük koyma
Bari sen canım kal yanımda
***
Bari sen olma onlardan yana
Bari sen boynumu bükük koyma
Bari sen canım kal yanımda
***
La-la-la, la la la, la-la-la
La-la-la, la la la, la-la-la-la
La-la-la, la-la-la-la-la
Bari sen canım kal yanımda
-
Akşam oldu kuşlar döndü yuvaya
Sen gittin de dönmüyorsun sılaya
Hayırsız... Hayırsız...
***
Ne bir selam, ne bir haber yollarsın
Öldüğümde belki beni anlarsın
Hayırsız... Hayırsız...
***
Biter mi bu hasret?
Biter mi bu dertler?
Biter mi, biter mi söyle?
***
Sen başka yollarda
Ben başka yollarda
Bu hayat geçer mi böyle?
***
Biter mi bu hasret?
Biter mi bu dertler?
Biter mi, biter mi söyle?
***
Sen başka yollarda
Ben başka yollarda
Bu hayat geçer mi böyle?
***
Gece çöker karanlığa dalarım
Sensiz geçen günlerime yanarım
Hayırsız... Hayırsız...
Anladım ki senden bana hayır yok
Ben bu aşkı nasıl hayra yorarım?
Hayırsız... Hayırsız...
***
Biter mi bu hasret?
Biter mi bu dertler?
Biter mi, biter mi söyle?
***
Sen başka yollarda
Ben başka yollarda
Bu hayat geçer mi böyle?
***
Biter mi bu hasret?
Biter mi bu dertler?
Biter mi, biter mi söyle?
***
Sen başka yollarda
Ben başka yollarda
Bu hayat geçer mi böyle?
***
Biter mi bu hasret?
Biter mi bu dertler?
-
İlmik ilmik bağlanmışım
Yüreğimi dağlamışım
İlmik ilmik bağlanmışım
Yüreğimi dağlamışım
***
Ben günahkar bir kulunum
Sevda çekip ağlamışım
Ben günahkar bir kulunum
Sevda çekip ağlamışım
***
Mor güllerin kokusuna
Yattım gönül uykusuna
Al beni de asker eyle
Sevenlerin ordusuna
***
Mor güllerin kokusuna
Yattım gönül uykusuna
Al beni de asker eyle
Sevenlerin ordusuna
***
Gözlerimden akan yaşlar
Sana bütün yalvarışlar
Gözlerimden akan yaşlar
Sana bütün yalvarışlar
***
Damlalardan çağlayanlar
Sende biter sende başlar
Damlalardan çağlayanlar
Sende biter sende başlar
***
Mor güllerin kokusuna
Yattım gönül uykusuna
Al beni de asker eyle
Sevenlerin ordusuna
***
Mor güllerin kokusuna
Yattım gönül uykusuna
Al beni de asker eyle
Sevenlerin ordusuna
***
Mor güllerin kokusuna
Yattım gönül uykusuna
Al beni de asker eyle
Sevenlerin
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