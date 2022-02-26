Ferdi Tayfur

Ben Sadece Sana ne ben sana tutulmuşum Sana ne ben sana vurulmuşum Sana ne gönül benim Sana ne ömür benim Gözlerim yansa da acıyan can benim *** Bazen durgun su gibi Bazen rüzgar gibiyim Benim huyum kurusun Ben çılgının biriyim *** Bazen durgun su gibi Bazen rüzgar gibiyim Benim huyum kurusun Ben aşığın biriyim *** Sana ne gönül benim Sana ne ömür benim Gözlerim yansa da acıyan can benim *** Sana ne gönül benim Sana ne ömür benim Gözlerim yansa da acıyan can benim *** Sana ne ben seni seviyorsam Sana ne ben seni özlüyorsam Sana ne hayat benim Sana ne feryat benim Yüreğim sızlarsa acıyan can benim *** Bazen durgun su gibi Bazen rüzgar gibiyim Benim huyum kurusun Ben çılgının biriyim *** Bazen durgun su gibi Bazen rüzgar gibiyim Benim huyum kurusun Ben aşığın biriyim *** Sana ne gönül benim Sana ne ömür benim Gözlerim yansa da acıyan can benim *** Sana ne ah gönül benim Sana ne ah ömür benim Gözlerim yansa da acıyan can benim *** Sana ne gönül benim Sana ne ömür benim Gözlerim...

Bari Sen Bir zamanlar Sıcak eller dolaşırdı saçlarımda Öpücükler eksilmezdi yanaklarımda Annem vardı yanımda, babam da *** Şimdi onlar uzaklarda Dönüşü olmayan yolda Gittiler, beni terk ettiler *** Ağlasam da, faydası yok Feryat etsem duymazlar Duymazlar, dönemezler *** Bari sen olma onlardan yana Bari sen boynumu bükük koyma Bari sen canım kal yanımda *** Bari sen olma onlardan yana Bari sen boynumu bükük koyma Bari sen canım kal yanımda *** Bari sen olma onlardan yana Bari sen boynumu bükük koyma Bari sen canım kal yanımda *** La-la-la, la la la, la-la-la La-la-la, la la la, la-la-la-la La-la-la, la-la-la-la-la Bari sen canım kal yanımda

Hayırsız Akşam oldu kuşlar döndü yuvaya Sen gittin de dönmüyorsun sılaya Hayırsız... Hayırsız... *** Ne bir selam, ne bir haber yollarsın Öldüğümde belki beni anlarsın Hayırsız... Hayırsız... *** Biter mi bu hasret? Biter mi bu dertler? Biter mi, biter mi söyle? *** Sen başka yollarda Ben başka yollarda Bu hayat geçer mi böyle? *** Biter mi bu hasret? Biter mi bu dertler? Biter mi, biter mi söyle? *** Sen başka yollarda Ben başka yollarda Bu hayat geçer mi böyle? *** Gece çöker karanlığa dalarım Sensiz geçen günlerime yanarım Hayırsız... Hayırsız... Anladım ki senden bana hayır yok Ben bu aşkı nasıl hayra yorarım? Hayırsız... Hayırsız... *** Biter mi bu hasret? Biter mi bu dertler? Biter mi, biter mi söyle? *** Sen başka yollarda Ben başka yollarda Bu hayat geçer mi böyle? *** Biter mi bu hasret? Biter mi bu dertler? Biter mi, biter mi söyle? *** Sen başka yollarda Ben başka yollarda Bu hayat geçer mi böyle? *** Biter mi bu hasret? Biter mi bu dertler?