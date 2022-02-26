Beni Böyle Sensiz Şarkı Sözleri
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Ferdi Tayfur
Beni Böyle Sensiz
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Yollarına çiçek serdim
Gelir de koklar diye
Kim canini vermez gülüm
Böyle, böyle içten sevgiye
***
Beni böyle sensiz
Beni böyle yarsız
Beni böyle yarınsız
Koyma yar
***
Ne demek senden ayrıldım
Ne demek inanmıyorum
Benim sevgim dağlardan yüce
Denizlerden engin
Tek sen mi acı çektin bu ayrılıkta
Tek sen mi hasret çektin
'Sabret' diyorum kendi kendime
Sen de sabret, sabret gülüm...