Ferdi Tayfur

Bazen ağlamakla, bazen gülmekle Bazen sevilmekle, bazen sevmekle Bazen de ansızın terkedilmekle Böyle gelir geçer benim hayatım *** Bazen de ansızın terkedilmekle Böyle gelir geçer benim hayatım Böyle gelir geçer benim hayatım *** Gün olur her şeye isyan ederim Bu benim silinmez kaderim derim Belki bir gün bana döner sevdiğim Beklemekle geçer benim hayatım Beklemekle geçer benim hayatım Beklemekle geçer benim hayatım *** İşte böyle dertler söyletir beni Bir kırık saz gibi inletir beni Yeter be sevgilim, söyletme beni Anlatmakla bitmez benim dertlerim *** Yeter be sevgilim, söyletme beni Anlatmakla bitmez benim hayatım Anlatmakla bitmez benim hayatım *** Gün olur her şeye isyan ederim Bu benim silinmez kaderim derim Belki bir gün bana döner sevgilim Beklemekle geçer benim hayatım Beklemekle geçer benim hayatım Beklemekle geçer benim hayatım