Ferdi Tayfur

Bir Bilsen Bir bilsen, halimi bir görsen Anlarsın beni güzelim anlarsın Taş kalbin dile gelir ağlarsın *** Bir bilsen, halimi bir görsen Anlarsın beni güzelim anlarsın Taş kalbin dile gelir ağlarsın *** Kalmaz bu dünya Kalmaz bu dünya Kalmaz güzelim bu dünya, sana da bana da kimseye kalmaz *** Yakma şu canımı Çekersin ahımı Kalmaz güzelim bu dünya, sana da bana da kalmaz *** Kalmaz bu dünya Kalmaz bu dünya *** Ben suçlu değilim, ben suçlu Değilim dünyaya geldimse Ben suçlu değilim seni sevdimse *** Ah ben suçlu değilim, ben suçlu Değilim dünyaya geldimse Ben suçlu değilim seni sevdimse *** Kalmaz bu dünya Kalmaz bu dünya Kalmaz güzelim bu dünya, sana da bana da kimseye kalmaz *** Acıtma canımı Çekersin ahımı Kalmaz bir tanem bu dünya, sana da bana da kalmaz *** Kalmaz bu dünya Kalmaz bu dünya (kalmaz) Kalmaz bu dünya (Sultan Süleymana kalmayan bu dünya) Kalmaz bu dünya (sana kalmaz, bana kalmaz, kimseye kalmaz) *** Kalmaz bu dünya Kalmaz bu dünya Kalmaz bu dünya

Geçen Yıl Ne eyleyim sen yoksan eğer Dünyanın servetini Ne eyleyim sen yoksan eğer Ahiretin cennetini *** Ne eyleyim sen yoksan eğer Sahilleri kırları Ne eyleyim sen yoksan eğer Yazı kışı baharı *** Nede haklıymış meğer Aşk uğruna yananlar Sende beni yakıp gittin Geçen yıl bu zamanlar *** Nede haklıymış meğer Aşk uğruna yananlar Sende beni yakıp gittin Geçen yıl bu zamanlar *** Elimde yok adresin Simdi bilmem nerdesin Aşkımın ödülü müydü Habersizce gidişin *** Sana öyle hasretim Bu temmuz akşamında Ne eyleyim sen yoksan eğer Ne eyleyim istanbulu *** Nede haklıymış meğer Aşk uğruna yananlar Sende beni yakıp gittin Geçen yıl bu zamanlar *** Nede haklıymış meğer Aşk uğruna yananlar Sende beni yakıp gittin Geçen yıl bu zamanlar

Prangalar Prangalar vurun ayaklarıma Kelepçeler takın kollarıma Uçurumlar kazın yollarıma Bırakmayın beni, bırakmayın beni *** Duymak istemem sesini Tutmak istemem ellerini Yeniden başlamaktansa Öldürürüm kendimi *** Sürgüleri sürün kapılarıma Umut bırakmayın yarınlarıma Sakın aldanmayın ağladığıma Bırakmayın beni, bırakmayın beni *** Duymak istemem sesini Tutmak istemem ellerini Yeniden başlamaktansa Öldürürüm kendimi *** Benim eskiden kalan bir alışkanlığım var Benim eskiden kalan bir gönül yaram var Hayatımı zindan etti söylediği yalanlar Bırakmayın beni, bırakmayın beni *** Duymak istemem sesini Tutmak istemem ellerini Yeniden başlamaktansa Öldürürüm kendimi *** Prangalar vurun ayaklarıma Kelepçeler takın kollarıma Uçurumlar kazın yollarıma Bırakmayın beni, bırakmayın *** Duymak istemem sesini Tutmak istemem ellerini Yeniden başlamaktansa Öldürürüm kendimi *** Sürgüleri sürün kapılarıma Umut bırakmayın yarınlarıma Sakın aldanmayın ağladığıma Bırakmayın beni, bırakmayın