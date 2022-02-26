Ferdi Tayfur

Bir ömrü tükettik de birlikte Bir çay içimlik uğramadın sonunda Hiç mi hatrı yoktu yaşananların? Hiç mi değeri yoktu anıların, yeminlerin, o günlerin? *** Bir ömrü tükettik de birlikte Bir çay içimlik uğramadın sonunda Hiç mi hatrı yoktu yaşananların? Hiç mi değeri yoktu anıların, yeminlerin, o günlerin? *** Geçmez, senden geriye kalan hayatım huzur içinde Soluksuz bıraktın vurgun yemiş biçimde Yanar alev alev alev alev Hasretin içimde *** Geçmez, senden geriye kalan hayatım huzur içinde Soluksuz bıraktın vurgun yemiş biçimde Yanar alev alev alev alev Hasretin içimde *** Bir şeyler deseydin anlardım Sarılır boynuna ağlardım Bir çay içimlik bahanesi Önünde diz çöker kapanırdım, yalvarırdım, yakarırdım *** Bir şeyler deseydin anlardım Sarılır boynuna ağlardım Bir çay içimlik bahanesi Önünde diz çöker kapanırdım, yalvarırdım, yakarırdım *** Geçmez, senden geriye kalan hayatım huzur içinde Soluksuz bıraktın vurgun yemiş biçimde Yanar alev alev alev alev Hasretin içimde *** Geçmez, senden geriye kalan hayatım huzur içinde Soluksuz bıraktın vurgun yemiş biçimde Yanar alev alev alev alev Hasretin içimde