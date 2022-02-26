Bir Çay İçimlik Şarkı Sözleri
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Ferdi Tayfur
Bir Çay İçimlik
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Bir ömrü tükettik de birlikte
Bir çay içimlik uğramadın sonunda
Hiç mi hatrı yoktu yaşananların?
Hiç mi değeri yoktu anıların, yeminlerin, o günlerin?
***
Bir ömrü tükettik de birlikte
Bir çay içimlik uğramadın sonunda
Hiç mi hatrı yoktu yaşananların?
Hiç mi değeri yoktu anıların, yeminlerin, o günlerin?
***
Geçmez, senden geriye kalan hayatım huzur içinde
Soluksuz bıraktın vurgun yemiş biçimde
Yanar alev alev alev alev
Hasretin içimde
***
Geçmez, senden geriye kalan hayatım huzur içinde
Soluksuz bıraktın vurgun yemiş biçimde
Yanar alev alev alev alev
Hasretin içimde
***
Bir şeyler deseydin anlardım
Sarılır boynuna ağlardım
Bir çay içimlik bahanesi
Önünde diz çöker kapanırdım, yalvarırdım, yakarırdım
***
Bir şeyler deseydin anlardım
Sarılır boynuna ağlardım
Bir çay içimlik bahanesi
Önünde diz çöker kapanırdım, yalvarırdım, yakarırdım
***
Geçmez, senden geriye kalan hayatım huzur içinde
Soluksuz bıraktın vurgun yemiş biçimde
Yanar alev alev alev alev
Hasretin içimde
***
Geçmez, senden geriye kalan hayatım huzur içinde
Soluksuz bıraktın vurgun yemiş biçimde
Yanar alev alev alev alev
Hasretin içimde