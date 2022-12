Ferdi Tayfur

Olmaz teselli Senden başkası beni anlayamaz Bıraktığın boşluğu dolduramaz Böyle bir hasrete can dayanmaz *** Olmaz teselli Senden başkası beni anlayamaz Bıraktığın boşluğu dolduramaz Böyle bir hasrete can dayanmaz *** Ağla yüreğim ağla, ağla, ağla Ağla yüreğim ağla, ağla aşkımıza Ağla yüreğim ağla, ağla, ağla Ağla yüreğim ağla, ağla sevdamıza *** Günler aylara, aylar yıllara Döndü gelmiyorsun Ne haldeyim nasılım sormuyorsun Sevdalıyım sana biliyorsun *** Günler aylara, aylar yıllara Döndü gelmiyorsun Ne haldeyim nasılım sormuyorsun Sevdalıyım sana biliyorsun *** Ağla yüreğim ağla, ağla, ağla Ağla yüreğim ağla, ağla aşkımıza Ağla yüreğim ağla, ağla, ağla *** Bilmem şu an beni hissediyor Duyabiliyor musun? Eğer benim de hissetmediğimi (Ağla yüreğim) Sevmediğimi düşünüyorsan (Ağla, ağla sevdamıza) İnan ki çok yanılıyorsun Çok yanılıyorsun Çok... *** Ağla yüreğim ağla, ağla, ağla Ağla yüreğim ağla, ağla aşkımıza

Hani nerdesin Dostluğun nerde Hiç bir gün derdime, olmadın çare *** Hani nerdesin Dostluğun nerde Hiç bir gün derdime, olmadın çare *** Yıkılasın be dünya neler açtın başıma Yıkılasın be dünya bıraktın tek başıma Yere batası dünya *** Yıkılasın be dünya neler açtın başıma Yıkılasın be dünya bıraktın tek başıma Yere batası dünya *** Feryat figan sende gözyaşı sende Gözyaşı sende İnsan doğdum insanlığı mı koymadın bende *** Feryat figan sende gözyaşı sende Gözyaşı sende İnsan doğdum insanlığı mı koymadın bende *** Yıkılasın be dünya neler açtın başıma Yıkılasın be dünya bıraktın tek başıma Yere batası dünya *** Yıkılasın be dünya neler açtın başıma Yıkılasın be dünya bıraktın tek başıma Yere batası dünya Yere batası dünya