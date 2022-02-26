Nisan Yağmuru Şarkı Sözleri
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Ferdi Tayfur
Nisan Yağmuru
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Hayat gördüğün gibi güzel olsaydı,
Dünyada dert denen bir şey olmazdı,
Sevenler sevilip mutlu olsaydı,
Meyhaneler böyle dolup olmazdı.
***
Boşver diyorlar, hoşgör diyorlar,
Dünya böyle gelmiş gider diyorlar.
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Seni sevdiğim gibi sende sevseydin,
Beni böyle yakan hasret olmazdı,
Vefasızlığına çare olsaydı,
Şimdi gözlerimde yaşlar dolmazdı,
Hayırsızlığına çare olsaydı,
Şimdi gözlerime yaşlar dolmazdı.
***
Boşver diyorlar, hoşgör diyorlar,
Dünya böyle gelmiş gider diyorlar...
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