Bu Bana Yeter Şarkı Sözleri
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Ferdi Tayfur
Bu Bana Yeter
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Bana yurdumun bir köşesinde
Bir çadirlik yer verin bu bana yeter
ister çöl ortası, ister dağ başı
ilkbaharı, yazı, kışı bu bana yeter
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Bana yurdumun bir köşesinde
Bir çadirlik yer verin bu bana yeter
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Bir kalemim bir de kağıdım olsun
Esen yelde feryadım, ağıdım olsun
Yakınmam yokluktan, yakınmam dertten
Ağlarsam geceler şahidim olsun
***
Bana yurdumdan bir haber verin
Boş gezen olmasın, işsiz olmasın
Çalişır insanım benim
Yeter ki namerde muhtaç olmasın