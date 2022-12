Ferdi Tayfur

Susunca şarkılar susunca bir bir Her saat başında hatırla beni Aşkına kul ise mahkum bu kalbim Her saat başında her saat başında hatırla beni Her saat başında her saat başında hatırla beni *** Yaralıdır gönlüm binbir yerinden Kahreder hasretin beni derinden Sen övün bu aşkın son eserinden Her saat başında her saat başında hatırla beni Maziye dalarken gülleri koklarken hatırla beni *** Ömrümce bekledim döneceğini Ne bilirdim sensiz öleceğimi Senden son dileğim unutma beni Her saat başında her saat başında hatırla beni Maziye dalarken gülleri koklarken hatırla beni *** Yaralıdır gönlüm binbir yerinden Kahreder hasretin beni derinden Sen övün bu aşkın son eserinden Her saat başında her saat başında hatırla beni Her saat başında her saat başında hatırla beni *** Yaralıdır gönlüm binbir yerinden Kahreder hasretin beni derinden Sen övün bu aşkın son eserinden Her saat başında her saat başında hatırla beni Hatırla beni, hatırla beni