Ferdi Tayfur

Bu Gece Düğün Var Bu gece düğün var karşıki evde Sevdiğin yok artık penceresinde Bu gece düğün var karşıki evde Sevdiğin yok artık penceresinde *** O şimdi ellere gelin mi gidecek Bilmem başkasını nasıl sevecek? Bilmem başkasını nasıl sevecek? Benden başkasını nasıl sevecek? *** Beyaz gelinliği karadır bence Ellerde olması bana işkence Kahreder yanarım böyle her gece Bilmem başkasını nasıl sevecek? Benden başkasını nasıl sevecek? *** Tertemiz günahsız aşkımız vardı Gözlerimiz sevgi dolu bakardı Tertemiz günahsız aşkımız vardı Gözlerimiz sevgi dolu bakardı *** Şimdi bana yalnız hayali kaldı Bilmem başkasını nasıl sevecek? Benden başkasını nasıl sevecek? Benden başkasını nasıl sevecek? *** Beyaz gelinliği karadır bence Ellerde olması bana işkence Kahreder yanarım artık her gece Bilmem başkasını nasıl sevecek? Benden başkasını nasıl sevecek?

Her Saat Başında Susunca şarkılar susunca bir bir Her saat başında hatırla beni Aşkına kul ise mahkum bu kalbim Her saat başında her saat başında hatırla beni Her saat başında her saat başında hatırla beni *** Yaralıdır gönlüm binbir yerinden Kahreder hasretin beni derinden Sen övün bu aşkın son eserinden Her saat başında her saat başında hatırla beni Maziye dalarken gülleri koklarken hatırla beni *** Ömrümce bekledim döneceğini Ne bilirdim sensiz öleceğimi Senden son dileğim unutma beni Her saat başında her saat başında hatırla beni Maziye dalarken gülleri koklarken hatırla beni *** Yaralıdır gönlüm binbir yerinden Kahreder hasretin beni derinden Sen övün bu aşkın son eserinden Her saat başında her saat başında hatırla beni Her saat başında her saat başında hatırla beni *** Yaralıdır gönlüm binbir yerinden Kahreder hasretin beni derinden Sen övün bu aşkın son eserinden Her saat başında her saat başında hatırla beni Hatırla beni, hatırla beni

Kurtuldum Seninle kopardık bütün bağları Her şey bitti artık, bil bundan sonra Seninle kopardık bütün bağları Her şey bitti artık, bil bundan sonra *** Kırıldı gönlümün umut dalları Kendine bir sevgi bul bundan sonra Kırıldı gönlümün umut dalları Kendine birini bul bundan sonra *** Geçmişi bir düşün, yalnız kalırsan Maziyi hatırla, zaman bulursan Neyleyim sevgilim, pişman olursan Başını taşlara vur bundan sonra *** Kurtuldum, kurtuldum senden böylece İbadet başlattım artık her gece Dualarla böyle mutluyum bence Tanrıyla aramda aşk bundan sonra *** Bitmesin isterdim umutlarımız Bitmesin isterdim duygularımız Bitmesin isterdim umutlarımız Bitmesin isterdim duygularımız *** Ne çıkar, sel olsa göz yaşlarımız Yeniden başlamak zor bundan sonra Ne çıkar, sel olsa göz yaşlarımız Yeniden başlamak zor bundan sonra *** Geçmişi bir düşün, yalnız kalırsan Maziyi hatırla, zaman bulursan Neyleyim sevgilim, pişman olursan Başını taşlara vur bundan sonra *** Kurtuldum, kurtuldum senden böylece İbadet başlattım artık her gece Dualarla böyle mutluyum bence Tanrıyla aramda aşk bundan sonra *** Kurtuldum, kurtuldum senden böylece