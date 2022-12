Seni senden bile fazla sevmiştim Ne yazık aşkımı anlayamadın Gençliğimi çaldın sen şu ömrümün Uğrunda ölecek can bırakmadın *** Bir rüzgar misali savurup durdun Bütün ümidimi yerlere vurdun Bana tutacağım dal bırakmadın *** Adın dudağımda isyanım şimdi Hayalin karşımda düşmanım şimdi Seni sevdiğime pişmanım şimdi Bir daha sevecek his bırakmadın *** Benim gecelerim artık uykusuz Yüreğim sayende oldu duygusuz Neye yarar sanki pişman olmuşuz Geriye dönecek yol bırakmadın *** Kime güvenirim bundan böyle ben Sevip aldanmayı öğrendim senden Bir acı intizar çıkar dilimden Diyecek başka bir söz bırakmadın *** Bırakmadın ben de can bırakmadın Bir daha sevevek kalp bırakmadın Bana tutunacağım dal bırakmadın *** Adın dudağımda isyanım şimdi Hayalin karşımda düşmanım şimdi Seni sevdiğime pişmanım şimdi Bir daha sevecek his bırakmadın *** Benim gecelerim artık uykusuz Yüreğim sayende oldu duygusuz Neye yarar sanki pişman olmuşuz Geriye dönecek yol bırakmadın