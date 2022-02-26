Ferdi Tayfur

Bir gün bu kaderimin bu talihimin Canına okuyacağım, canına okuyacağım Kırıp aşk zincirini, söküp kalbimden Özgürlüğe koşacağım, sensizliğe koşacağım *** Aydınlık dünyamı karanlık edenin Bir tek kelime etmeden gidenin Böyle bir aşkın, böyle bir sevginin Canına okuyacağım, canına okuyacağım *** Aydınlık dünyamı karanlık edenin Bir tek kelime etmeden gidenin Böyle bir aşkın, böyle bir sevginin Canına okuyacağım, canına okuyacağım *** Ben kendi kendimle barışacağım Maziyi anmayacağım Geçmişi unutacağım Belki de kalbim kırık, belki de boynum bükük Böyle de yaşayacağım, buna da alışacağım *** Şu masum kalbimin ahını alanın Yüzüme gülüp de arkamdan vuranın Böyle bir hayatın böyle bir dünyanın Canına okuyacağım, canına okuyacağım *** Şu masum kalbimin ahını alanın Yüzüme gülüp de arkamdan vuranın Böyle bir hayatın böyle bir dünyanın Canına okuyacağım, canına okuyacağım *** Bir gün bu kaderimin bu talihimin Canına okuyacağım Kırıp aşk zincirini, söküp kalbimden Özgürlüğe koşacağım, sensizliğe koşacağım, sensizliğe