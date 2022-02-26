Canına Okuyacağım Şarkı Sözleri
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Ferdi Tayfur
Canına Okuyacağım
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Bir gün bu kaderimin bu talihimin
Canına okuyacağım, canına okuyacağım
Kırıp aşk zincirini, söküp kalbimden
Özgürlüğe koşacağım, sensizliğe koşacağım
***
Aydınlık dünyamı karanlık edenin
Bir tek kelime etmeden gidenin
Böyle bir aşkın, böyle bir sevginin
Canına okuyacağım, canına okuyacağım
***
Aydınlık dünyamı karanlık edenin
Bir tek kelime etmeden gidenin
Böyle bir aşkın, böyle bir sevginin
Canına okuyacağım, canına okuyacağım
***
Ben kendi kendimle barışacağım
Maziyi anmayacağım
Geçmişi unutacağım
Belki de kalbim kırık, belki de boynum bükük
Böyle de yaşayacağım, buna da alışacağım
***
Şu masum kalbimin ahını alanın
Yüzüme gülüp de arkamdan vuranın
Böyle bir hayatın böyle bir dünyanın
Canına okuyacağım, canına okuyacağım
***
Şu masum kalbimin ahını alanın
Yüzüme gülüp de arkamdan vuranın
Böyle bir hayatın böyle bir dünyanın
Canına okuyacağım, canına okuyacağım
***
Bir gün bu kaderimin bu talihimin
Canına okuyacağım
Kırıp aşk zincirini, söküp kalbimden
Özgürlüğe koşacağım, sensizliğe koşacağım, sensizliğe