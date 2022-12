Ferdi Tayfur

Elveda demeden çok iyi düşün *** Ayrılık sonradan zor gelir sana Bir gün gelir hasret yakar içini Sevgilim muhtaçtır insan insana Bir gün gelir hasret yakar içini Sevgilim muhtaçtır insan insana *** Yaşanan mazi var unutamazsın Yabancı kollarda sen dolaşamazsın Gururun bırakmaz ağlayamazsın Bir dost bir arkadaş gerek insana Gururun bırakmaz ağlayamazsın Bir dost bir arkadaş gerek insana *** Gidersen kahrolup yıkılacağım Acılar seline karışacağım Bu aşkın yolunda kaybolacağım Ayrılık zor gelir seven insana Bu aşkın yolunda kaybolacağım Ayrılık zor gelir seven insana *** Yaşanan mazi var unutamazsın Yabancı kollarda sen dolaşamazsın Gururun bırakmaz ağlayamazsın Bir dost bir arkadaş gerek insana Gururun bırakmaz ağlayamazsın Bir dost bir arkadaş gerek insana

Bazen ağlamakla, bazen gülmekle Bazen sevilmekle, bazen sevmekle Bazen de ansızın terkedilmekle Böyle gelir geçer benim hayatım *** Bazen de ansızın terkedilmekle Böyle gelir geçer benim hayatım Böyle gelir geçer benim hayatım *** Gün olur her şeye isyan ederim Bu benim silinmez kaderim derim Belki bir gün bana döner sevdiğim Beklemekle geçer benim hayatım Beklemekle geçer benim hayatım Beklemekle geçer benim hayatım *** İşte böyle dertler söyletir beni Bir kırık saz gibi inletir beni Yeter be sevgilim, söyletme beni Anlatmakla bitmez benim dertlerim *** Yeter be sevgilim, söyletme beni Anlatmakla bitmez benim hayatım Anlatmakla bitmez benim hayatım *** Gün olur her şeye isyan ederim Bu benim silinmez kaderim derim Belki bir gün bana döner sevgilim Beklemekle geçer benim hayatım Beklemekle geçer benim hayatım Beklemekle geçer benim hayatım