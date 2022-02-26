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7/24 Dinle Zaman Tüneli Arşiv, Vol. 1

Zaman Tüneli Arşiv, Vol. 1 Şarkı Sözleri

Ferdi Tayfur Zaman Tüneli Arşiv, Vol. 1 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ferdi Tayfur Zaman Tüneli Arşiv, Vol. 1 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Zaman Tüneli Arşiv, Vol. 1 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ferdi Tayfur

Ferdi Tayfur

Zaman Tüneli Arşiv, Vol. 1

  • Derbeder

  • Durdurun Dünyayı

  • Nisan Yağmuru

  • Batan Güneş

  • Bende Özledim

  • Benim Gibi Sevenler

  • Bırak Şu Gurbeti

  • Hapishane

  • Alıştım

  • Huzurum Kalmadı

  • Merak Etme Sen

  • Çeşme

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