Ferdi Tayfur

Seni üzgün görsem Ben kahrolurdum Gülen gözlerinde hayat bulurdum Seni üzgün görsem Ben kahrolurdum Gülen gözlerinde hayat bulurdum Boynumu büktün bükeli Yuvamı yıktın yıkalı Geri dönüpte gör halimi Derbeder oldum Derbeder oldum Perişan oldum *** Serseri dediler gücenmedim Divane dediler gücenmedim Serseri dediler gücenmedim Divane dediler gücenmedim Senin bu yaptıklarına Çok içerledim Senin bu yaptıklarına Çok içerledim *** Kuruyan yapraklar Yeşermez gayri Kırdığın şu kalbim affetmez seni Kuruyan yapraklar Yeşermez gayri Kırdığın şu kalbim affetmez seni Boynumu büktün bükeli Yuvamı yıktın yıkalı Geri dönüpte gör halimi Derbeder oldum Derbeder oldum Perişan oldum *** Serseri dediler gücenmedim Divane dediler gücenmedim Serseri dediler gücenmedim Divane dediler gülüp geçtim Senin bu yaptıklarına çok içerledim Senin bu yaptıklarına çok içerledim

Yine nisan yağmurunda ıslanacağım Yine sensiz bulutlarla dertleşecegim Farkında olmadan üşüdüğümün Hasret ateşiyle kavrulacağım *** Benim böyle feryadımı duymuyor musun? Sensin benim tek tesellim anlamıyorsun Şimdi çok uzaklarda gurbet ellerindeyim Hayatın bulanık sellerindeyim Şimdi çok uzaklarda gurbet ellerindeyim Hayatın bulanık sellerindeyim İstersen sessiz gel haber vermeden Göreceksin beni ben ne haldeyim İstersen sessiz gel haber vermeden Göreceksin beni ben ne haldeyim *** Belki birgün uzaklardan koşup gelirsin Belki gördüğünde beni tanıyamazsın Gücenirim diye sakın düşünme Hayli zaman oldu canım sende haklısın *** Benim böyle feryadımı duymuyor musun? Sensin benim tek tesellim anlamıyorsun Şimdi çok uzaklarda gurbet ellerindeyim Hayatın çekilmeyen pençesindeyim Şimdi çok uzaklarda gurbet ellerindeyim Hayatın bulanık sellerindeyim İstersen sessiz gel haber vermeden Göreceksin beni ben ne haldeyim İstersen sessiz gel haber vermeden Göreceksin beni ben ne haldeyim