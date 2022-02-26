Ferdi Tayfur

Öyle dertliyim ki ben tesellisiz kalmışım Kederden ızdıraptan nasibimi almışım *** Kahrolmuş bir bedenim terk edilmiş kalbim var Açsam dert kitabını mazi beni yaralar *** Dost görülüp gülenler kopardı seni benden Gönlüm senden ayrılsa ruhum ayrılmaz senden *** Kahrolmuş bir bedenim terk edilmiş kalbim var Açsam dert kitabını mazi beni yaralar

Bir parça ümidi çok görme bana Ümitsiz bir aşkın anlamı olmaz Severek açıver kalbini bana Sevmeyen bir kalbin anlamı olmaz *** En gerçek bir aşkla uzat kolunu Tanrı bile sever aşık kulunu Boş yere bekletme sakın yolunu Yolcusuz yolların anlamı olmaz *** Ümit ver seveyim daha yıllarca Ümitsiz yılların anlamı olmaz Sen ki bir çiçeksin ben kuru bir dal Çiçeksiz dalların anlamı olmaz *** En gerçek bir aşkla uzat kolunu Tanrı bile sever aşık kulunu Boş yere bekletme sakın yolunu Yolcusuz yolların anlamı olmaz