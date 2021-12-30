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7/24 Dinle Ferdi Tayfur

Ferdi Tayfur

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01

Yaktı Beni

Ferdi Tayfur 03:35
02

Sanma ki Yaşıyorum

Ferdi Tayfur 04:42
03

Huzurum Kalmadı

Ferdi Tayfur 03:56
04

Sevgiler Çiçek Gibi

Ferdi Tayfur 04:47
05

Merak Etme Sen

Ferdi Tayfur 03:30

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Çalma Listeleri

Ferdi Tayfur

Ferdi Tayfur

Dönüş Yok

Dönüş Yok

Aşka Aşık

Aşka Aşık

Arabesk Aşk Şarkıları

Arabesk Aşk Şarkıları

70'ler Arabesk Müzik | Best of 70'ler

70'ler Arabesk Müzik | Best of 70'ler

80'ler Arabesk Müzik | Best of 80'ler

80'ler Arabesk Müzik | Best of 80'ler

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