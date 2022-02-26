Bir Demet Gül Şarkı Sözleri
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Ferdi Tayfur
Bir Demet Gül
-
Onu yirmisinde tanıdım
İşte dedim aşkım bu
İşte dedim hayatım
Her sözüne inandım
Yandım Allah'ım yandım
***
Onu yirmisinde tanıdım
İşte dedim aşkım bu
İşte dedim hayatım
Her sözüne inandım
Yandım Allah'ım yandım
***
Bugünlerde dokunmayın bana
Dokunmayın ağlarım
Bıraktı ellerimi kararttı günlerimi
Bu hayat çekilir mi?
Ah böyle sürüp gider mi?
***
O benim ilk aşkımdı
Hayata bakışımdı
İçimdeki sevincim
Gözlerimde neşemdi
Eğilmeyen başımdı
***
O benim ilk aşkımdı
Hayata bakışımdı
İçimdeki sevincim
Gözlerimde neşemdi
Eğilmeyen başımdı
***
Bugünlerde dokunmayın bana
Dokunmayın ağlarım
Bıraktı ellerimi kararttı günlerimi
Bu hayat çekilir mi?
Ah böyle sürüp gider mi?
***
Bugünlerde dokunmayın bana
Dokunmayın ağlarım
Bıraktı ellerimi kararttı günlerimi
Bu hayat çekilir mi?
Ah böyle sürüp gider mi?
-
Bırak garson
Bırak kalsın
Masamda bir kadeh
Bir demet gül
***
Gelmez artık
Gelmez artık
Biliyorum, gelmez artık
Biz ayrıldık
***
Sakın gülme
İçin için
Sakın gülme gizlice
***
Sakın gülme
İçin için
Sakın gülme gizlice
***
Sen işine
Dön sessizce
Ben kalayım kendimle
***
Bırakta ağlayayım
Karalar bağlayayım
Gitti canımın canı
Anılara dalayım
***
Bırakın ağlayayım
Karalar bağlayayım
Gitti canımın canı
Ben derdime yanayım
***
Bırak garson
Bırak kalsın
Masamda bir kadeh
Bir demet gül
***
Gelmez artık
Gelmez artık
Biliyorum, gelmez artık
Biz ayrıldık
***
Sen hiç aşık oldun mu?
Yüreğinden vuruldun mu?
Sen hiç aşık oldun mu?
Kalbinden vuruldun mu?
***
Ummadığın bir anda
Köşelerde kaldın mı?
***
Bırakta ağlayayım
Karalar bağlayayım
Gitti canımın canı
Anılara dalayım
***
Bırakta ağlayayım
Karalar bağlayayım
Gitti canımın canı
Ben derdime yanayım
***
Bırak garson
Bırak kalsın
Masamda bir kadeh
Bir demet gül
***
Biliyorum, gelmez artık
Dönmez artık
Biz ayrıldık
Gelmez artık, gelmez...
-
Gecelerin ayazında yalnızım
Bana gelsen habersizce ansızın
Sensizliğe çare olmaz gözyaşım
Senden uzak sana hasret kalmışım
***
Saçlarıma aklar düştü görmedin
Canım sana feda oldu bilmedin
Senden başka kimseleri sevmedim
Kadınım kadınım
***
Saçlarıma aklar düştü görmedin
Bu can sana feda oldu bilmedin
Senden sonra kimseleri sevmedim
Kadınım kadınım
***
Hani ner'de yeminlerin sözlerin?
Hayalimden hiç çıkmıyor gözlerin
Görebilsen öyle zor hallerdeyim
Sensiz dünyam cennet olsa neyleyim?
***
Saçlarıma aklar düştü görmedin
Canım sana feda oldu bilmedin
Senden başka kimseleri sevmedim
Kadınım kadınım
***
Saçlarıma aklar düştü görmedin
Bu can sana feda oldu bilmedin
Senden sonra kimseleri sevmedim
Kadınım kadınım
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