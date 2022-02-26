Ferdi Tayfur

Dur dinle sevgilim Bir çift sözüm var Şu yalan dünyayı etme bana dar Gözler gördü gönlüm sevdi neyleyim Söyle bunda benim ne günahım var Gözler gördü gönlüm sevdi neyleyim Söyle bunda benim ne günahım var *** Bana acı sözler deme darılmayalım Sonra pişman oluruz bak ayrılmayalım Dil yarsı derin olur çare bulunmaz Birde derman derman diye kahrolmayalım Kaderime boyun eğdim sen ne diyorsun Tanrım seni bana yazmış inanmıyorsun Bir biz miyiz dünyada sefil aşıklar Benim bu halimi neden beğenmiyorsun *** Önceleri bana ümit vermiştin Şimdi neden böyle birden değiştin Mecnun Leylasını, Kerem Aslıyı Bende seni onlar gibi candan sevmiştim Mecnun Leylasını, Kerem Aslıyı Bende seni onlar gibi candan sevmiştim *** Bana acı sözler deme darılmayalım Sonra pişman oluruz bak ayrılmayalım Dil yarası derin olur çare bulunmaz Birde derman derman diye kahrolmayalım Dönüşü olmayan bir yola gidiyorum Son defa gel göreyim çırpınıyorum Sen canımdan bir parçasın Söküp atamam Sen yanımda olmayınca Ölemiyorum, ölemiyorum, ölemiyorum