Dur Dinle Sevgilim Şarkı Sözleri
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Ferdi Tayfur
Dur Dinle Sevgilim
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Dur dinle sevgilim
Bir çift sözüm var
Şu yalan dünyayı etme bana dar
Gözler gördü gönlüm sevdi neyleyim
Söyle bunda benim ne günahım var
Gözler gördü gönlüm sevdi neyleyim
Söyle bunda benim ne günahım var
***
Bana acı sözler deme darılmayalım
Sonra pişman oluruz bak ayrılmayalım
Dil yarsı derin olur çare bulunmaz
Birde derman derman diye kahrolmayalım
Kaderime boyun eğdim sen ne diyorsun
Tanrım seni bana yazmış inanmıyorsun
Bir biz miyiz dünyada sefil aşıklar
Benim bu halimi neden beğenmiyorsun
***
Önceleri bana ümit vermiştin
Şimdi neden böyle birden değiştin
Mecnun Leylasını, Kerem Aslıyı
Bende seni onlar gibi candan sevmiştim
Mecnun Leylasını, Kerem Aslıyı
Bende seni onlar gibi candan sevmiştim
***
Bana acı sözler deme darılmayalım
Sonra pişman oluruz bak ayrılmayalım
Dil yarası derin olur çare bulunmaz
Birde derman derman diye kahrolmayalım
Dönüşü olmayan bir yola gidiyorum
Son defa gel göreyim çırpınıyorum
Sen canımdan bir parçasın
Söküp atamam
Sen yanımda olmayınca
Ölemiyorum, ölemiyorum, ölemiyorum