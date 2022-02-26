Ferdi Tayfur

Bu gece bitmeden, fikrim değişmeden Olacak olan neyse lütfen hemen olsun Bu gece bitmeden, fikrim değişmeden Olacak olan neyse lütfen şimdi olsun *** Uzun zamandır böyle yalnız, bende sorun mu var Bak bir köşede aynı fikirde işte birisi var Şifremi istedi beni ateşledi gizle nereye kadar Hadi bir cesaret bitsin esaret kalpte huzur mu var *** Durdurun dünyayı binecek var Yakın zamanda bizim tarafta iyi haber var Heyecanlandım telaşlandım kalpte bereket var Hadi o zaman, davran o zaman *** Durdurun dünyayı binecek var Yakın zamanda bizim tarafta iyi haber var Heyecanlandım telaşlandım kalpte bereket var Hadi o zaman, davran o zaman *** Uzun zamandır böyle yalnız, bende sorun mu var Bak bir köşede aynı fikirde işte birisi var Şifremi istedi beni ateşledi gizle nereye kadar Hadi bir cesaret bitsin esaret kalpte huzur mu var *** Durdurun dünyayı binecek var Yakın zamanda bizim tarafta iyi haber var Heyecanlandım telaşlandım kalpte bereket var Hadi o zaman, davran o zaman *** Durdurun dünyayı binecek var Yakın zamanda bizim tarafta iyi haber var Heyecanlandım telaşlandım kalpte bereket var Hadi o zaman, davran o zaman *** Durdurun dünyayı binecek var Yakın zamanda bizim tarafta iyi haber var Heyecanlandım telaşlandım kalpte bereket var Hadi o zaman, davran o zaman *** Durdurun dünyayı binecek var Yakın zamanda bizim tarafta iyi haber var Heyecanlandım telaşlandım kalpte bereket var Hadi o zaman, davran o zaman *** Bu gece bitmeden, fikrim değişmeden Olacak olan neyse lütfen hemen olsun Bu gece bitmeden, fikrim değişmeden Olacak olan neyse lütfen şimdi olsun