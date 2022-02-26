Durdurun Dünyayı Şarkı Sözleri
Ferdi Tayfur Durdurun Dünyayı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ferdi Tayfur Durdurun Dünyayı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Durdurun Dünyayı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ferdi Tayfur
Durdurun Dünyayı
-
Durdurun dünyayı başım dönüyor
Felek halimize gülecek gibi
Sökün şu kalbimi alın yerinden
Gönül sevgiliden çekecek gibi
***
Bir yanım cehennem bir yanım cennet
Bir yanda yokluklar bir yanım hasret
Yaralı gönlümde koptu kıyamet
Durdurun dünyayı başım dönüyor
***
Dikenli yollarda yaya kalanlar
Sevginin sonunda aldatılanlar
Elleri koynunda dertli analar
Durdurun dünyayı başım dönüyor
***
Ağlamasın artık gözler kurusun
Bulanmasın akan sular durulsun
Kısacık ömrümde gülemiyorsam
Durdurun dünyayı başım dönüyor
-
Bu gece bitmeden, fikrim değişmeden
Olacak olan neyse lütfen hemen olsun
Bu gece bitmeden, fikrim değişmeden
Olacak olan neyse lütfen şimdi olsun
***
Uzun zamandır böyle yalnız, bende sorun mu var
Bak bir köşede aynı fikirde işte birisi var
Şifremi istedi beni ateşledi gizle nereye kadar
Hadi bir cesaret bitsin esaret kalpte huzur mu var
***
Durdurun dünyayı binecek var
Yakın zamanda bizim tarafta iyi haber var
Heyecanlandım telaşlandım kalpte bereket var
Hadi o zaman, davran o zaman
***
Durdurun dünyayı binecek var
Yakın zamanda bizim tarafta iyi haber var
Heyecanlandım telaşlandım kalpte bereket var
Hadi o zaman, davran o zaman
***
Uzun zamandır böyle yalnız, bende sorun mu var
Bak bir köşede aynı fikirde işte birisi var
Şifremi istedi beni ateşledi gizle nereye kadar
Hadi bir cesaret bitsin esaret kalpte huzur mu var
***
Durdurun dünyayı binecek var
Yakın zamanda bizim tarafta iyi haber var
Heyecanlandım telaşlandım kalpte bereket var
Hadi o zaman, davran o zaman
***
Durdurun dünyayı binecek var
Yakın zamanda bizim tarafta iyi haber var
Heyecanlandım telaşlandım kalpte bereket var
Hadi o zaman, davran o zaman
***
Durdurun dünyayı binecek var
Yakın zamanda bizim tarafta iyi haber var
Heyecanlandım telaşlandım kalpte bereket var
Hadi o zaman, davran o zaman
***
Durdurun dünyayı binecek var
Yakın zamanda bizim tarafta iyi haber var
Heyecanlandım telaşlandım kalpte bereket var
Hadi o zaman, davran o zaman
***
Bu gece bitmeden, fikrim değişmeden
Olacak olan neyse lütfen hemen olsun
Bu gece bitmeden, fikrim değişmeden
Olacak olan neyse lütfen şimdi olsun
-