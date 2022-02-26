Ferdi Tayfur

Durup Dururken Titriyor bak ellerin bana veda ederken Titriyor bak ellerin bana veda ederken Darılacak ne vardı böyle durup dururken Ayrılacak ne vardı böyle durup dururken *** Bir sabah uyandığında ararsın beni yanında Gözyaşını kim silecek gizlice ağladığında Gözyaşını kim silecek gizlice ağladığında Gözyaşını kim silecek sessizce ağladığında *** Işığım güneşimsin soluğum nefesimsin Işığım güneşimsin soluğum nefesimsin Dizlerine kapansam yine de gider misin Dizlerine kapansam yine de gider misin *** Hiç bir değeri yok muydu yaşanan güzel günlerin Gitmekte kararlı isen mutluluklar dilerim Gitmekte kararlı isen mutluluklar dilerim Gitmekte kararlı isen mutluluklar dilerim Gitmekte kararlı isen mutluluklar dilerim

Bana Sor Uykusuz gecelerin sabahını bana sor Yarım kalan aşkımın acısnı bana sor Uykusuz gecelerin sabahını bana sor Yarım kalan aşkımın acısnı bana sor *** Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor Mutluluğu bilirsin, mutsuzluğu bana sor Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor Mutluluğu tanırsın, mutsuzluğu bana sor *** Yıkılan yuvaların sonu gelmez yolların Yaşanmamış yılların eyvahını bana sor Yıkılan yuvaların sonu gelmez yolların Yaşanmamış yılların eyvahını bana sor *** Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor Mutluluğu bilirsin, mutsuzluğu bana sor Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor Mutluluğu tanırsın, mutsuzluğu bana sor *** Karşılıksız sevginin, vefasız sevgilinin Bomboş kalan bir elin acısını bana sor Bana sor yanlızlığı, ayrılığı bana sor Mutluluğu tanırsın, mutsuzluğu bana sor, bana sor *** Bana sor yanlızlığı, ayrılığı bana sor Mutluluğu tanırsın, mutsuzluğu bana sor

Hatıran Yeter Senden bir hatıra bana bu şarkı Bir gün gitsen bile hatıran yeter Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı Bir gün gitsen bile hatıran yeter Hatıran yeter hatıran yeter *** Senden bir hatıra bana bu şarkı Bir gün gitsen bile hatıran yeter Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı Bir gün gitsen bile hatıran yeter Hatıran yeter hatıran yeter Bir gün gitsen bile hatıran yeter Hatıran yeter *** Bir yanda yaşanan o güzel günler Bir yanda anılar bir yanda dünler Seni yaşatacak neler var neler Bir gün gitsen bile hatıran yeter Hatıran yeter hatıran yeter Bir gün gitsen bile hatıran yeter Hatıran yeter *** Bilinmez neleri getirir zaman Bilinmez neleri götürür zaman Aşka bir hatıradır maziden kalan Bir gün gitsen bile hatıran yeter Hatıran yeter hatıran yeter *** Bilinmez neleri getirir zaman Bilinmez neleri bitirir zaman Aşka bir hatıradır maziden kalan Bir gün gitsen bile hatıran yeter Hatıran yeter hatıran yeter Bir gün gitsen bile hatıran yeter Hatıran yeter *** Bir yanda yaşanan o güzel günler Bir yanda anılar bir yanda dünler Seni yaşatacak neler var neler Bir gün gitsen bile hatıran yeter Hatıran yeter hatıran yeter Bir gün gitsen bile hatıran yeter Hatıran yeter

Hoşça Kal Leyla Zaman zaman beni düşünüp, ağlıyormuşsun Leyla Efkar dağıtmak için, içiyormuşsun Leyla Leyla Etme Leyla, yapma Leyla, kendine kıyma Leyla Dünyanın hali bu üzülme Leyla *** Sana intizar etmedim ki Ne bu hal nedir bu kederin Leyla? İstemiyorsan beni burada Korkma korkma giderim Leyla *** Geri dönmem sözümden Ödün vermem özümden Öperim gözlerinden Hoşça kal Leyla Hoşça kal Leyla *** Kalbi kırık olan ben Bağrı yanık olan ben Senin olmadığın yerde Boynu bükük kalan ben *** Kötü düşünme hakkımda Tanırsın, beni sen tanırsın Leyla Acı çekmek varsa bahtımda Çekerim, çekerim, giderim Leyla *** Geri dönmem sözümden Ödün vermem özümden Öperim gözlerinden Hoşça kal Leyla Hoşça kal Leyla Leyla, Leyla

Sevebilseydin Seni benden kimse ayıramazdı Aşkın kıymetini bilebilseydin Bizi bizden kimse koparamazdı Severken gururu silebilseydin *** Ellerin elimde kalabilirdi Rüyamız bir gerçek olabilirdi Bizi de mutluluk bulabilirdi Sende benim gibi sevebilseydin *** Sevebilseydin sevebilseydin Sende benim gibi sevebilseydin *** Ümitle tuttuğum dalım olurdun Yüzümü güldüren falım olurdun Mutluluğa giden yolum olurdum İçimdeki seni görebilseydin