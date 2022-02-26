Enginde Yavaş Yavaş Şarkı Sözleri
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Ferdi Tayfur
Enginde Yavaş Yavaş
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Enginde yavaş yavaş
Günün minesi soldu
Derdim bana arkadaş
Bugün de akşam oldu
***
Gölgeler indi suya
Kuşlar vardı uykuya
Gurbeti duya, duya
Bugün de akşam oldu
***
Su uyur fısıldaşır
Gider yâre ulaşır
Yolcu yolda yaraşır
Bugün de akşam oldu
***
Enginde yavaş yavaş
Günün minesi soldu
Derdim bana arkadaş
Bugün de akşam oldu
***
Gölgeler indi suya
Kuşlar vardı uykuya
Gurbeti duya, duya
Bugün de akşam oldu
***
Su uyur fısıldaşır
Gider yâre ulaşır
Yolcu yolda yaraşır
Bugün de akşam oldu