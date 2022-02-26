Ferdi Tayfur

Enginde yavaş yavaş Günün minesi soldu Derdim bana arkadaş Bugün de akşam oldu *** Gölgeler indi suya Kuşlar vardı uykuya Gurbeti duya, duya Bugün de akşam oldu *** Su uyur fısıldaşır Gider yâre ulaşır Yolcu yolda yaraşır Bugün de akşam oldu *** Enginde yavaş yavaş Günün minesi soldu Derdim bana arkadaş Bugün de akşam oldu *** Gölgeler indi suya Kuşlar vardı uykuya Gurbeti duya, duya Bugün de akşam oldu *** Su uyur fısıldaşır Gider yâre ulaşır Yolcu yolda yaraşır Bugün de akşam oldu