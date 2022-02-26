Ferdi Tayfur

Esin, esin, esin rüzgarlar esin Esin, esin, esin rüzgarlar esin *** Saçlarından bir tel Baharından bir yel gelsin hasretim dinsin Saçlarından bir tel Baharından bir yel gelsin hasretim dinsin *** İçim yanıyor içim Sevgilimden uzakta Acı bir hasret kaldı bana ondan Bana ondan bu aşkta *** Acı bir hasret kaldı bana ondan Bana ondan bu aşkta Esin, esin, esin rüzgarlar esin Esin, esin, esin rüzgarlar esin *** Esin, esin, esin rüzgarlar esin Esin, esin, esin rüzgarlar esin *** Bana ondan bir ses Bana ondan nefes gelsin hasretim dinsin Bana ondan bir ses Bana ondan nefes gelsin hasretim dinsin *** İçimde bir ümit var Dönecek biliyorum Aşkımın kıymetini Bir gün bilir, bir gün bilir diyorum Aşkımın kıymetini Bir gün bilir, elbet bilir diyorum *** Esin, esin, esin rüzgarlar esin Esin, esin, esin rüzgarlar esin Esin, esin, esin rüzgarlar esin