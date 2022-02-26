Esin Rüzgarlar Şarkı Sözleri
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Ferdi Tayfur
Esin Rüzgarlar
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Esin, esin, esin rüzgarlar esin
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Saçlarından bir tel
Baharından bir yel gelsin hasretim dinsin
Saçlarından bir tel
Baharından bir yel gelsin hasretim dinsin
***
İçim yanıyor içim
Sevgilimden uzakta
Acı bir hasret kaldı bana ondan
Bana ondan bu aşkta
***
Acı bir hasret kaldı bana ondan
Bana ondan bu aşkta
Esin, esin, esin rüzgarlar esin
Esin, esin, esin rüzgarlar esin
***
Esin, esin, esin rüzgarlar esin
Esin, esin, esin rüzgarlar esin
***
Bana ondan bir ses
Bana ondan nefes gelsin hasretim dinsin
Bana ondan bir ses
Bana ondan nefes gelsin hasretim dinsin
***
İçimde bir ümit var
Dönecek biliyorum
Aşkımın kıymetini
Bir gün bilir, bir gün bilir diyorum
Aşkımın kıymetini
Bir gün bilir, elbet bilir diyorum
***
Esin, esin, esin rüzgarlar esin
Esin, esin, esin rüzgarlar esin
Esin, esin, esin rüzgarlar esin